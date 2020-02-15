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洛阳今天多云到阴天 气温20℃到29℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-09 08:09

　　昨日，太阳依然是主角，晴晒、干燥，最高气温34℃。

　　不过，这样的高温只是秋天正式来临前，夏天最后的倔强。河南省气象台预报，冷空气10日夜里抵达我省，伴随而来的是大风和降温。10日傍晚到11日，全省自北向南转偏北风4级左右，阵风5级到6级。11日全省大部分地区最高气温降至30℃以下，12日最高气温较10日下降4℃至6℃，西部、南部局地下降6℃到8℃。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受短波槽及中低层切变线的共同影响，云系增多，我市大部分地区有短时阵雨或雷阵雨。预计今天白天多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，西北风2级到3级，气温20℃到29℃。明天阵雨转多云，西北风转东北风3级到4级，气温19℃到29℃。

　　夏秋更替时期，胃肠道不适高发。照顾好肠胃，要从生活方式入手。近期，早晚凉飕飕，要注意保暖。同时，不熬夜、勤锻炼身体、保持良好的情绪，也有利于增强脾胃功能。平时要多吃粗纤维食物和新鲜蔬果，少吃生冷。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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