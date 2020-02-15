在公共场所遭遇突然停电怎么办？洛阳这场这场应急演练中有答案

“洛阳地区出现暴雨、强对流天气，220千伏九都变电站全站失压，重要用户负荷损失较多，造成严重停电影响。”8日下午，河南省2020年大面积停电事件综合应急演练在我市举行。

“洛阳地区出现暴雨、强对流天气，220千伏九都变电站全站失压，重要用户负荷损失较多，造成严重停电影响。”8日下午，河南省2020年大面积停电事件综合应急演练在我市举行。

本次演练由河南省发展改革委牵头，国网河南省电力公司、洛阳市发改委、国网洛阳供电公司等配合开展，安排有国网洛阳供电公司应急指挥主会场、研判会场、观摩会场3个会场。本次演练针对变电站全站失压紧急抢修、重要用户供电保障、地势较低区域防汛应对、重要输电通道故障处置等课题，设置了9个演练现场。

强对流天气会给城市供电系统带来哪些影响？城市发生大面积停电事件会出现什么状况？医院、通信企业供电突然中断，抢修工作如何有效开展？以上这些问题，演练中都给出了答案。

依据《河南省大面积停电事件应急预案》《洛阳市大面积停电事件应急预案》规定，演练成立了应急指挥部，并相应设立电力恢复、新闻宣传、运行保障、社会稳定4个工作组，负责相关工作的指导协调和组织管理。演练中，有关部门有序开展了电网抢修、秩序维护、道路疏通、恢复通信等应急措施，从容应对电网故障，最后及时恢复了供电。

国网洛阳供电公司相关负责人说，这一演练有效检验了大面积停电事件应急预案和应急措施的可执行性、可操作性，促进了电网企业和政府的应急联动。今后，国网洛阳供电公司将继续本着“人民电业为人民”的企业宗旨，以及“为美好生活充电，为美丽中国赋能”的公司使命，扛起使命担当持续奋进，不断提高电网突发事件处置能力，尽最大可能减少事故损失，维护电力安全、社会稳定和人民群众利益。

如今，电与我们的生活息息相关。一旦城市里发生大面积停电，考验的不仅是相关各部门和单位的处置能力，同时也包括广大人民群众应对大面积停电事件时的心态。国网洛阳供电公司相关工作人员说，当电网面临故障风险时，该公司就会尽快组织开展应急处置准备工作，对相关客户进行预警信息告知，指导并协助其做好自备发电机等应急准备工作。一旦发生电力故障，会通过各种渠道告知市民电力抢修进度。如果突然停电，提醒市民一定不要惊慌，在公众场所更要保持镇定，听从现场工作人员的安排，有序疏散。出入公共场所时，应提前留意应急通道位置、出口指示、应急灯等应急标志，以备急用。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 张静 李帅 文/图)