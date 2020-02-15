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李亚在调研教育工作并看望慰问教职工代表时强调：倾力把洛阳教育事业提升到更高水平 更好满足群众“上好学”的美好生活需要
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-08 20:55

　　第36个教师节即将到来。8日下午，市委书记李亚到市区部分学校调研教育工作，看望慰问教职工代表，强调要把教育摆在优先发展的战略地位，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，倾力把洛阳教育事业提升到更高水平，更好满足人民群众“上好学”的美好生活需要。

　　李亚首先来到洛龙区定鼎门小学走访慰问。步入校园，教室内传来琅琅读书声，操场上轮滑少年身姿矫健。他认真了解学校师资力量、教学水平、基础建设等情况，饶有兴趣参观了学生的数学小报、读书手抄报等成果展，勉励老师更好启迪学生聪明才智、激发学生兴趣爱好，教育引导学生实现全面发展。

　　在该校少先队活动室，几名辅导员正在进行研讨。“少先队覆盖率怎么样？孩子们‘入队第一课’讲什么内容？有没有结合时代精神设置一些主题活动？”李亚亲切地与老师们交谈，了解少先队建设、小学道德与法治等课程开设情况。他指出，小学阶段是孩子培育正确世界观、人生观、价值观的“关键一步”，老师们既要教授知识、传播真理，更要抓好学生的道德养成和灵魂塑造。要把立德树人放在重要位置，结合时代要求，丰富课程设置，讲授好伟大的抗疫精神、抗战精神，教育引导学生从小立志报效祖国、奉献社会。开学伊始，还要抓好社会主义核心价值观教育，引导学生争当好孩子、好学生、好少年，小手牵大手、学生带家庭，在全社会大力倡树文明新风。

　　在洛阳职业技术学院，李亚实地察看新校区建设情况，并来到文化与旅游学院，了解文旅融合专业群设置、学生实习实训及创新创业、非遗进校园传承等情况。在陶瓷器修复实训室，李亚与教师代表程晓平等探讨交流，勉励她把专业所学与社会价值结合起来，为保护利用好文物资源作出更大贡献。得知学生潘泊涵利用课余时间经常在洛阳博物馆作志愿者，李亚称赞她为“洛阳文化传播的使者”，鼓励她继续讲好洛阳故事，讲好黄河故事。在剪纸非遗传承人王飞工作室，李亚观看了师生正在创作的以沿黄九省非遗文化为主题的长卷剪纸作品，鼓励大家积极进行文创开发，推动更多剪纸作品走向社会、走向市场，传承弘扬好中华优秀传统文化。李亚还看望慰问了该校部分教师代表。他指出，市委市政府高度重视职业教育发展，通过资源优化整合，倾力建设洛阳职业技术学院，目前一期工程已完工，新校区初具规模，学生即将返校，希望学校在抓好二期建设的同时，推动教学质量、校风校纪再上新台阶。

　　李亚代表市委市政府，向辛勤工作在全市教育战线的广大教师和教育工作者致以节日的祝贺和慰问，向关心和支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心感谢。他指出，习近平总书记高度重视教育工作，强调教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程。优先发展教育事业，是我们确保江山永不变色的大业，是推动经济转型发展高质量发展的大计，也是增强人民幸福感获得感的大事。教育优先、教师为本。希望广大教师落实好总书记重要指示要求，承担好传播知识、传播思想、传播真理、塑造灵魂、塑造品格、塑造新人的时代重任，站好三尺讲台、不懈追求人生、用心教书育人，争做“四有”好老师，做学生锤炼品格的引路人、学习知识的引路人、创新思维的引路人、奉献祖国的引路人。

　　李亚强调，全市各级党委政府要始终把教育放在优先发展的战略位置，一如既往地重视、关心和支持教育发展，落实好各项政策措施，为广大教师安心从教、干事创业创造良好条件。要着力提升教育质量，着力补齐办学规模、结构、布局、师资等方面的短板，着力打造更多办学条件一流、师资队伍一流、校园环境一流、教学质量一流的优质学校，推动洛阳教育事业迈上新台阶。

　　赵会生、程相朝、朱美荣分别参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩]
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