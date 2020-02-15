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涧西区重庆路街道二社区：“红色社区”正红火
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-08 19:54

重二社区苏式建筑群

　　在洛阳市涧西区，一提起“红色基因”、苏式建筑、大厂家属院等关键词，大家第一个想到的就是重庆路街道二社区。如今，这个老旧社区总会出不少新故事、好故事……

　　白露刚过，秋意渐浓。8日一早，重二社区2号街坊居民蒋巧云匆匆下楼，和社区党委书记李亚娟把“小板凳”恳谈会的会场布置好。

　　蒋巧云今年71岁，上海人，年轻时响应国家号召支援洛阳建设，在洛阳矿山机器厂一干就是几十年，当年的“铁姑娘”如今是开朗的俏阿姨，这位老党员热情不减，退休后张罗起社区的事一点不含糊。

　　重二社区有1.7万余名居民，老年人很多，分散居住在7个居民院，平常开会要出小区、过马路集合。今年7月，社区党委创新管理，在各居民院内举行“小板凳”恳谈会收集民意——房前楼后、凉亭花园都能当会场，大家畅所欲言，社区根据情况“尽快办”“立马办”和“协商办”。

重二社区一角

　　9时整，会议开始，蒋巧云第一个开了腔：“咱们院的‘微改造’弄得不赖，但是还不够。”她话音刚落，其他人纷纷提议：“健身器材也老了，得换换”“小花园里杂草太多，得赶紧除草”……

　　重二社区老旧小区多，2号街坊最典型，这里的苏式建筑群是全国文保单位，焦裕禄在里生活过。

　　前些年社区对这些老房子进行了翻修，大伙的居住条件有了很大改善。后来进行的“微改造”锦上添花，让楼里楼外的环境、设施更加完善。阳光明媚时，红色苏式建筑更加明艳，平坦干净的道路上树影斑驳，八角飞檐的小凉亭成了居民的“打卡地”，偶尔有人骑车穿行，让幽静的街坊大院更加“生动”。

社区养老服务中心

　　快中午时，蒋巧云拔完草和大家告别，径直来到后院的社区养老服务中心，一进门看到了邻居王桂妮：“大姐，来得挺早啊，今儿中午啥饭？”“浆面条、包子、卤面……啥都有。”王桂妮笑呵呵地回答。

　　去年，重二社区党委引进社会力量，将2号街坊的一栋老房子改造成养老服务中心，这里有活动室、浴室，还有一个能同时容纳二百人就餐的食堂，居民们的生活因此更加丰富、方便。

　　吃过饭，蒋巧云走出食堂时听到隔壁活动室里传来阵阵笑语，便推门而入——陈素贞老人手拿画笔，正在和她的几名学员探讨一幅牡丹画。陈素贞和蒋巧云是同事，也是老党员，退休后办起了社区志愿服务队，教出了不少好手。

　　“陈老师水平越来越高了。”“下午有事没？一会儿还有声乐课。”陈素贞邀蒋巧云一起“玩儿”，蒋巧云摆摆手：“还得去找李书记，商量一下邻里节的事。”原来，在社区的支持下，蒋巧云前两年发动居民办起了邻里节，每逢节日就号召大家一起做菜办席。在她眼里，“远亲不如近邻，都是一家人”。

蒋巧云（左）看望李凤琴老人

　　傍晚，居民李凤琴家灯火通明，她正和蒋巧云聊得火热。这样的场景几乎天天都有——蒋巧云是楼栋长，平时最放不下的就是像李凤琴这样八九十岁的老人。

　　“微改造”扮靓社区、“小板凳”恳谈会凝聚人心、养老服务无微不至、邻里节拉近感情……如今，重二社区正倾力打造“党旗下的邻里情”这一党建品牌，要让“红色社区”更红火。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 李元榕 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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