洛阳组织集中收听收看全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会 李亚、刘宛康等参加

8日上午，我市各级党组织集中收听收看全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会。市领导李亚、刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭及在洛的其他市级领导集中收听收看。

8日上午，我市各级党组织集中收听收看全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会。市领导李亚、刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭及在洛的其他市级领导集中收听收看。 8日上午，我市各级党组织集中收听收看全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会。市领导李亚、刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭及在洛的其他市级领导集中收听收看。 按照市委要求，各县(市)区、市委各部委、市直各部门、市管企业和高等院校、各人民团体等也都组织党员干部群众纷纷聚在一起，通过电视、网络、手机客户端等各种方式观看大会直播盛况。 观看结束后，我市党员干部纷纷表示，抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，将激励我们在新时代新征程和洛阳副中心城市建设上继续披荆斩棘、奋勇前进。将立足自身岗位，牢记党的嘱托，深入贯彻落实中央、省、市各项部署要求，大力弘扬伟大的抗疫精神，以抗疫英雄为榜样，毫不放松抓好常态化疫情防控，统筹抓好“六稳”“六保”“五提”各项工作，为洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出更大贡献。(洛报融媒记者 李东慧)