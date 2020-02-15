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六大主题游洛阳！河洛金秋旅游线路发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-08 19:54

　　本周六，为期一个多月的2020洛阳河洛文化旅游节即将拉开帷幕。作为洛阳市“两节一会一论坛”的重要活动之一，今年的河洛文化旅游节推出了“中华源，黄河魂文化”之旅、“研学洛阳，读懂中国”研学之旅、“丰收喜悦，最美乡愁”之旅、“探秘秋晚，畅游古都”之旅、“秋韵秋趣，五彩河洛”之旅、“愚公故里，传奇济源”之旅等六大主题、数十个景点的专题旅游线路，让广大游客通过“河洛金秋旅游线路”，充分体验千年古都的文化魅力和山水风光。

　　河洛金秋旅游线路

　　●“中华源，黄河魂文化”之旅

　　卫坡古民居(线路主会场)、黄河小浪底、龙马负图寺、汉光武帝陵、黄河湿地公园、龙潭大峡谷、青要山、孟津全鱼宴、孟津县黄鹿山半岛秘境、新安县大河田园窑洞民宿、寺坡山居民宿

　　●“研学洛阳，读懂中国”研学之旅

　　二里头夏都遗址博物馆(线路主会场)、洛阳博物馆、偃师商城博物馆、天子驾六博物馆、汉光武帝陵、汉魏故城、隋唐洛阳城国家历史文化公园、大运河遗址博物馆、洛阳古代艺术博物馆、水席制作技艺、余舍、九间房、玖趣滑梯民宿、一见客栈、幸福里栈

　　●“丰收喜悦，最美乡愁”之旅

　　洛宁苹果(线路主会场)、孟津梨(石榴)、栾川猕猴桃、汝阳富硒红薯等秋季采摘活动、栾川豆腐宴、洛宁县渡洋湖民宿、香楸湾民宿、金果小镇民宿、栾川县悦里客栈、忆江南客栈、汝阳县归巢客栈

　　●“探秘秋晚，畅游古都”之旅

　　隋唐洛阳城国家历史文化公园(线路主会场、赏月仪式举办地)、龙门石窟、关林、白马寺、老城历史文化街区(洛邑古城)、老城不翻汤、九间房、玖趣滑梯民宿

　　●“秋韵秋趣，五彩河洛”之旅

　　老君山(线路主会场)、天河大峡谷、白云山、木札岭、西泰山、神灵寨、花果山、嵩县山珍全席、汝阳县归巢客栈、嵩县伴园民宿、野奢帐篷酒店、秋花塘、栾川县慢居十三月客栈、忆江南客栈、悦里客栈、遇见·初心精品民宿、拾光二十度

　　●“愚公故里，传奇济源”之旅

　　济源王屋山(线路主会场)、黄河小浪底、黛眉山、黄河三峡、五龙口、小沟背、济渎庙、济源土馍制作技艺、知晓山居民宿、那些年小镇老兵工酒店 （洛报融媒记者 李冰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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