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洛阳450名大学生喜提央视秋晚“入场券”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-08 20:05

　　连日来，2020年中央广播电视总台中秋晚会落户洛阳的消息刷爆了洛阳人的朋友圈，成为全市人民热议的话题。

　　洛报融媒记者8日从共青团洛阳市委了解到，为做好央视中秋晚会的志愿服务工作，洛阳市定向招募储备了210名群众演员和240名志愿者。

　　据了解，这些群众演员和志愿者，均来自河南科技大学、洛阳师范学院和洛阳理工学院这三所高校，多数都是学校里的党员、学生干部或者是成绩比较优秀的学生。前期，洛阳市针对市情和礼仪常识组织了线上、线下的专题培训，让青年志愿者在服务央视秋晚的过程中充分展示洛阳的良好形象。

　　据悉，群众演员将参与中秋晚会部分节目的表演，志愿者将协助央视秋晚导演组开展工作。目前，这些群众演员和志愿者已通过核酸检测，群众演员已经开始投入排练，部分服务导演组的志愿者也已正式上岗，其余志愿者以饱满的精神状态待命，大家纷纷表示，要以专业、热情、周到的服务，确保央视中秋晚会在洛阳顺利举行。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 王汇杰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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