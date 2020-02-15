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“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会网球比赛今日开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-08 17:43

　　大力发球、精准截击、强力抽球、反手切削……今日上午，在洛阳市网球俱乐部内，数名网球爱好者两两一组，激战正酣，双方各显其能，一连串的专业动作，引起围观者连连喝彩声。当日，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会网球比赛在此开赛，成人组率先开打。

　　此次网球比赛将持续至9月13日，根据参赛选手年龄不同，共设置有5个参赛组：小学短网组、小学硬网组、中学组、成人甲组、成人乙组。其中，小学短网组、小学硬网组、中学组将进行男子单打、女子单打比赛，成人甲组、成人乙组将进行男子双打、女子双打、混合双打比赛。目前，比赛共吸引了我市300余名网球爱好者参与其中，最小的参赛者年仅5岁。

　　“网球被称为世界第二大球类运动，适合各个年龄段人群，我市的网球运动已发展近25年，曾多次在国家级赛事中名列前茅。近年来，我市十多所中小学校将网球运动列入特色教育内容，使得网球从‘小众’走向‘大众’。”洛阳市网球协会副秘书长光辉表示，为了能够让更多洛阳人了解网球运动，引导市民科学健身，传递“古都新生活健康新理念”的美好愿景，从即日起，该网球协会将面向市民提供免费的网球培训机会，指导市民如何从网球“小白”变“大咖”。

　　只要您身体健康，年龄在5岁至65岁之前，对网球运动感兴趣，均可以提前三天预约参加免费培训。预约电话：18436088888(光老师) (记者 郭瑛/文 孟德玺/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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