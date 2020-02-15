中行洛阳分行李鸿运行长一行赴定点扶贫村开展扶贫调研慰问

9月3日，中行洛阳分行行长李鸿运、纪委书记李炀带领党务工作部、中行栾川支行相关人员前往该行定点扶贫村栾川县狮子庙镇王府沟村开展扶贫调研慰问。

9月3日，中行洛阳分行行长李鸿运、纪委书记李炀带领党务工作部、中行栾川支行相关人员前往该行定点扶贫村栾川县狮子庙镇王府沟村开展扶贫调研慰问。

李鸿运行长一行到达王府沟村，首先与该行驻村扶贫工作队成员进行了座谈交流。详细了解驻村人员扶贫工作进展情况，仔细查看驻村人员的饮食起居、工作环境等，并对脱贫攻坚帮扶工作提出具体要求。希望驻村队员乘势而上、再接再厉，以积极向上的精神面貌、求真务实的工作作风，努力为中行助力脱贫攻坚贡献力量。

随后，与狮子庙镇政府领导进行了友好的座谈。镇政府领导对中行连续7年的驻村扶贫工作表示感谢，并详细介绍了狮子庙镇尤其是王府沟村近年来的新变化。王府沟村积极响应各级政府脱贫攻坚号召，村民思想普遍实现了由以前“要我富”到现在“我要富”的转变，并借助各方力量，居民经济收入来源不断拓宽，村容村貌焕然一新。

李鸿运行长表示，近年来，中行洛阳分行认真贯彻党中央及洛阳市委、市政府关于脱贫攻坚各项决策部署，努力做好各项扶贫工作。在脱贫攻坚进入“收官”的关键时期，该行将严格按照中央及地方政府扶贫工作要求，及时将工作重心转移至扶贫成果的巩固提升上，坚持目标不变、力度不减，多策并举地帮助王府沟村改善生产生活条件，拓宽增收致富渠道。同时，积极发挥自身优势，在场景建设、惠民金融举措等方面进行深度挖掘，助力全面打赢脱贫攻坚战。

调研期间，李行长一行还与当地村镇领导一起前往“王府竹海”“鳟鱼养殖基地”“康乐养老设施”等产业扶贫项目基地进行现场调研，并对深入推进精准扶贫及有效解决村民就业增收工作进行了广泛交流。(郭列军)