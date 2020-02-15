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中行洛阳分行采取实操加桌面推演方式防范库房风险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-09-08 17:12

　　8月26日，为进一步预防突发事件的发生，降低和消除金库、凭证库以及票据传递中的风险，中行洛阳分行设置模拟场景，结合实战演练，开展了针对金库等突发事件应急处置的桌面推演。

　　此次桌面推演主要是由相关职能部门或关键岗位人员参加，推演方案共分7项、16种事件案例。桌面推演会上，相关人员按照“库房应急预案”桌面推演实施方案的内容，逐项、逐条、逐个环节的进行推演、分析。对突发事件、报告事项、处理流程、应急措施等进行了详细解读，确保了“库房应急预案”桌面推演的效果。针对桌面推演中遇到不到位的地方，推演人员还及时提出改进及完善措施。

　　紧张精彩的推演形象生动地展示了安全事故的应对措施，为应对突发事件打下了坚实的基础。今后，该行将继续采取多种措施，加强库房安全建设和管理，防范库房管理风险，全面推进库房安全管理工作的开展。(白艳丽)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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