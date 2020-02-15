中行洛阳分行组织开展安全保卫暨消防知识培训

9月7日晚，为保障银行资金财产安全运营及员工和客户人身安全，中行洛阳分行开展了“消防安全管理、网点安全管理及突发事件处置”安全保卫知识培训活动，该行部分部门员工参加。

9月7日晚，为保障银行资金财产安全运营及员工和客户人身安全，中行洛阳分行开展了“消防安全管理、网点安全管理及突发事件处置”安全保卫知识培训活动，该行部分部门员工参加。

培训的主要内容包括，安全工作基本任务、日常安全管理、网点安全管理注意事项、安全教育与检查、网点安全管理职责，以及火灾预防和扑救、小厨房消防安全、消防安全检查与隐患整改、消防安全责任与消防组织等内容。

接下来，该行将分批组织对全辖所有单位开展安全保卫知识培训，通过培训，让每位员工严格制度落实，熟知网点消防、安防管理内容。熟练掌握各种突发事件的处置预案，了解掌握安全防范的基本知识，进一步提高全员安全防范意识和安全防范能力。(郭列军)