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洛阳各界收听收看全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会盛况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-08 17:50

　　
洛阳日报社党员干部收看大会实况直播

       今日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平总书记向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。洛阳广大党员干部群众通过各种方式收听收看大会盛况，认真学习领会习近平总书记重要讲话精神。

　　洛阳广大党员干部群众纷纷表示，以习近平同志为核心的党中央坚强领导是我们经受考验战胜疫情的根本保证，社会主义制度优势是我们共克时艰战“疫”攻坚的坚强保障，坚持人民至上是我们风雨无阻勇往直前的力量源泉。一定要大力弘扬在抗击新冠肺炎疫情中形成的伟大精神，充分激发干事创业的责任感使命感，凝聚起为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩洛阳绚丽篇章的强大力量，不断为党和人民事业作出新的更大贡献。

　　“收听收看了大会盛况后，心潮澎湃，振奋了精神，鼓舞了斗志！”洛阳市卫生健康委员会党组书记、主任谢国玺表示，全市各级卫生健康部门将深入学习领会总书记重要讲话精神，把党中央的关怀激励转化为做好本职工作的强大动力，大力弘扬伟大抗疫精神，立足本职岗位履职尽责、尽心奉献，加快推动区域医疗中心建设，加快市儿童医院、豫西公共卫生中心等重大项目建设，不断完善疾病预防控制体系和医疗救治体系，补齐公共卫生服务短板，全力做好常态化疫情防控工作，为人民群众身体健康和生命安全提供坚强保障。

　　总书记在大会上为参加抗疫的青年一代点赞，这令收听收看现场直播的共青团瀍河区委书记张钊激动不已。他说，在瀍河区疫情防控工作中，无论是英勇奋战的白衣战士、昼夜无休的社区干部还是来自各行各业以力所能及的方式为疫情防控作出贡献的志愿者，他们当中都有许许多多青年人的身影。今后，瀍河区广大青年将继续发扬伟大抗疫精神，用臂膀扛起如山的责任，展现出青春激昂的风采，埋头苦干、奋勇争先，为建设美丽新瀍河，为洛阳副中心城市建设，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

　　作为河南省疫情防控重点保障物资生产企业，洛阳恒恩生物科技有限公司在抗击疫情期间不计成本、昼夜兼程，为多家医院安装检测设备、调试试剂，为新冠肺炎早期诊断及愈后监测提供了可靠技术支撑。同时，该公司坚定履行社会责任，累计捐赠价值130余万元的各类医疗物资。该公司董事长夏金光表示，团结一心、众志成城是我们战胜一切艰难险阻的重要法宝。作为一名青年企业家，将积极响应党的号召，在关键时刻挺身而出，为党分忧，为民尽责，以实际行动唱响洛阳人民风雨同舟、和衷共济的英雄凯歌。

市中心医院医护人员收看大会实况直播

　　疫情期间，洛阳市中心医院护士郭易凡积极响应号召，第一批进入隔离病房，为高度疑似患者采集咽拭子工作。她说，作为一名青年党员，我要铭记初心使命，在健康洛阳建设和谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中书写无悔青春。

　　“我为自己成为援鄂医疗队的一员感到骄傲，为自己是中国人感到自豪！”孟津县第二人民医院护士长王燕此次荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人称号。她说，在今后的工作中，将把援鄂抗疫难忘经历，转化为投身医疗护理事业的强大动力，传承医务工作者救死扶伤、护佑生命的初心使命，踏踏实实工作，本本分分做人，用实际行动践行新时代共产党员的责任和担当。

　　7日晚，洛阳支援新疆的8名医疗队队员全部凯旋。8名队员在新疆抗疫一线奋战了整整一个月。“保障人民群众的身体健康和生命安全，就是我们医者的使命。”该医疗队队长、嵩县人民医院医生张立冬表示，将始终牢记初心使命，与千百万医务工作者一起，救死扶伤、甘于奉献，永做佑护人民生命健康的白衣战士。

　　高新区管委会副主任陈宁表示，将切实把党中央关于毫不放松抓好常态化疫情防控的要求牢记在心，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力实施“五提”行动，充分发挥自贸区先行先试优势，奋力把失去的时间抢回来、把疫情造成的损失补回来，不断推动洛阳副中心城市建设取得新成效。

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[ 责任编辑：崔利利]
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