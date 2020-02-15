点赞！洛阳1个集体、2名个人今天受到国家隆重表彰

今日上午10时，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。大会对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体，全国优秀共产党员、全国先进基层党组织进行表彰。

今日上午10时，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。大会对全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体，全国优秀共产党员、全国先进基层党组织进行表彰。

受到表彰的人群中，还有咱们洛阳人的身影！

洛阳市涧西区天津路街道电厂新村社区党委荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进集体称号，河南科技大学第一附属医院常务副书记、副院长、主任医师毛毅敏，洛阳市孟津县第二人民医院护士长王燕荣获抗击新冠肺炎疫情先进个人称号。

让我们一起来听听他们的战疫故事吧！

涧西区天津路街道电厂新村社区党委带领辖区党员群众，筑起疫情防控的坚固堡垒

涧西区天津路街道办事处电厂新村社区辖16个小区，辖区面积大、人口密度大、人员构成复杂。新冠肺炎疫情发生后，社区党委第一时间吹响战斗“集结号”，只花3天时间就完成了所有住户的排查工作，为辖区居民筑起疫情防控的坚实屏障。社区党委书记胡利霞突患带状疱疹，忍痛在医院里边输液边布置社区抗疫工作。社区党委从严落实“四包一”制度和属地防控责任，发挥“社区党委—小区党支部—楼栋党小组—居民党员”上下联动、一贯到底的组织体系优势，把257名党员干部和群众志愿者编成5个小组，当好疫情防控期间的“宣传员、监督员、劝导员、采购员、送货员”。截至目前，该社区没有出现一例确诊和疑似病例。

2月3日，洛阳市首例新冠肺炎危重症患者出院，患者向医护人员鞠躬致谢，左二为毛毅敏

新冠肺炎疫情发生后，作为省新冠肺炎救治专家组副组长、市专家组组长，毛毅敏承担起组织协调、制订方案、培训人员、医疗救治的重任。他带领第4医疗救治专家组，在洛阳、三门峡开展新冠肺炎医疗救治工作；对我市31例确诊病例实施“一人一策”，科学施治，确保31名患者“零死亡”；加强对我市各定点医院医务人员的培训，确保医务人员“零感染”；多次前往三门峡查看救治工作，使三门峡成为我省首个患者“清零”城市……他以实际行动践行着白衣卫士忠于职守的职业精神，无愧于共产党员这一光荣称号。

图为王燕

2020年1月，为应对新冠肺炎疫情，王燕主动放弃休假，申请到抗疫一线工作，即使双眼感染疱疹也忍痛坚守抗疫一线。今年2月，她主动请缨到武汉抗击疫情，被任命为省第五批援鄂医疗队洛阳地区领队、我市第二批援鄂医疗队临时党支部青年委员。在武汉青山区方舱医院内，她耐心与患者面对面聊天，了解患者的心理状况，鼓励他们树立战胜病魔的信心。王燕在所辖病区内不停地奔波，每天近10个小时不吃不喝，为患者测量体温、监测血氧饱和度、发放口服药、分配床位、采集咽拭子，带领、鼓励同事们与时间赛跑，与病魔较量。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王国辉 何红 文/图）