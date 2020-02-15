市检察院老干部健身气功站点代表队再获佳绩

9月5日，洛阳市人民检察院13名退休干部及家属组成的市检察院老干部健身气功站点代表队在2020年“全民健身日”全国百城千村交流展示系列活动暨西工区健身气功站点联赛中取得优异成绩！

9月5日，在2020年“全民健身日”全国百城千村交流展示系列活动暨西工区健身气功站点联赛中，由13名退休干部及家属组成的洛阳市检察院老干部健身气功站点代表队取得优异成绩。

在联赛中，市检察院老干部健身气功站点代表队与来自洛阳市不同单位的23支参赛代表队伍、共计190余人同台竞技，最终荣获《易筋经功法》比赛优胜奖。

“两个月的艰苦训练，没有白费，今后还会继续参加大型健身气功表演公益推广活动，落实体育惠民政策的实施，贡献检察力量。”获奖的老干部们说道。（通讯员 储涛）