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“抖”起来！“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会空竹比赛报名启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-08 09:53

　　您喜欢空竹运动吗？您的身边有“空竹”达人吗？即日起至9月17日18时，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会空竹比赛接受报名啦！凡在洛阳工作、生活、学习人士，年龄在5岁至65岁之间(2015年12月31日前出生至1955年12月31日后出生)，均可组队免费报名参加，名额有限，快邀请好友一起“抖”起来！

　　此次空竹比赛将于9月25日至27日，在洛阳民俗博物馆举行，既有团体竞技，也有个人比拼。其中，团体项目设有自选动作展示、花式表演，个人项目设有规定单项动作展示、自选动作展示。

　　无论您是“空竹”达人，还是新手，均可上场“抖一抖”。报名可通过以下三种方式：

　　1.下载“云动洛阳”APP，点击“赛事活动”，选择“空竹比赛”进行报名。

　　2.下载报名表，按格式要求填报，同时提交由本人签名的《自愿参赛责任书》和意外伤害保险单复印件各一份，上传至洛阳市空竹运动协会“洛阳空竹工作群”、“空竹会议二群”或邮箱(13663028850@163.com )。

　　>>>>点击下载报名表或查看更多报名细则

　　3.线下报名可前往中国一拖空竹活动站活动基地(一拖体育馆东100米)提交相关材料。

　　若您有更多关于报名及赛事的疑问，可致电此次比赛相关负责人李金玉进行咨询，联系方式为13663028850。

　　本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛。 (记者 郭瑛)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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