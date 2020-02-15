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洛阳政企共建“清风灶” 倡树节俭文明风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-08 08:46

　　近日，在洛阳格润明珠花园项目部，高新区党建工作部组织处和中建七局安装工程有限公司共同举行“厉行节俭、杜绝浪费”倡议活动暨“清风灶”揭牌仪式。

　　此次活动旨在深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，倡导环保节约、可持续发展的文明新风尚，宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念，号召开展“光盘行动”。

　　在揭牌仪式上，高新区党建工作部组织处相关负责人、中建七局安装工程有限公司相关负责人及员工代表集中观看了《“舌尖上的浪费”何时休》宣传教育片。政企双方还共同为“清风灶”揭牌，并公布了《中建集团厉行节约、反对浪费八条》《中建七局安装公司文明用餐倡议书》。

　　中建七局安装工程有限公司党委副书记、工会主席卢来运说，近期，该公司组织开展了“节约粮食、杜绝浪费”文明用餐活动，号召全体员工倡导节约文化、参与“光盘行动”。公司所属各单位食堂根据员工喜好定制菜单，推出小馒头、小包子、半份菜、小份饭，切实减少浪费。为激发员工热情，公司还开展了“光盘集卡兑奖”活动，凡坚持“光盘行动”一周的，可兑换购物券或精美礼品。如今，人人争当“光盘践行者”在公司内蔚然成风。

　　该公司将把“清风灶”作为推进党风廉政建设工作的一项重要举措，引导公司全体员工按照节俭原则，自觉选择在“廉洁餐厅”用餐，杜绝铺张浪费。此次成立的专项监督小组和“清风突击队”将切实履行监管职责，指导和监督每位员工少量多次、按需取餐，抵制“舌尖上的浪费”。(记者 孟山 通讯员 杨琛意)
[ 责任编辑：崔利利]
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