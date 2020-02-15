北魏著作郎的使命（史官文化与洛阳）

当前，世界正经历“百年未有之大变局”，人们往往会从历史中汲取智慧、寻找答案。“欲知大道，必先为史。灭人之国，必先去其史。”历史是一个国家、一个民族的文化基因，其重要性不言而喻。

当前，世界正经历“百年未有之大变局”，人们往往会从历史中汲取智慧、寻找答案。

“欲知大道，必先为史。灭人之国，必先去其史。”历史是一个国家、一个民族的文化基因，其重要性不言而喻。

我国自古重视修史，史官文化起源于河洛地区。一代代史官在洛阳留下过怎样的印记？我们一起来看一看。

由修史引发的北魏第一大案

与曹魏、西晋一样，北魏史官也称著作郎。

今天，人们要了解北魏历史，通常离不开《魏书》。它从北魏立国不久就开始修撰，直到北齐时才由魏收完成，凝聚了历任著作郎的心血，还有很多人为此失去了生命。

北魏国史为何难写？表面上的原因有很多，但归根结底，还是因为鲜卑贵族与汉族士人之间暗流涌动的矛盾。

北魏是鲜卑拓跋部建立的政权，其先祖活动于东北大兴安岭一带，平时以狩猎为生，没有文字，习惯于口耳相传、刻木记事。后来，前秦统一北方，灭掉了拓跋氏建立的代国。

公元386年，拓跋珪重建代国，定都盛乐(今内蒙古和林格尔)，自称魏王。

公元398年，他正式定国号为魏，迁都平城(今山西大同)，北魏王朝正式开始。

作为北魏的开国皇帝，道武帝拓跋珪重用汉族士人，建立了完备的典章制度。随后，他又以邓渊为著作郎，修撰国史。

邓渊从鲜卑人口耳相传的《代歌》等中取材，还原拓跋氏先祖的兴衰往事，完成了北魏国史的开篇之作——《代记》。然而，没过多久，他就莫名其妙地被赐死了。

公元439年，太武帝拓跋焘(tāo)统一北方，又命崔浩主持续修国史。崔浩出身清河崔氏，家世显赫，又是位高权重的三朝元老。他举荐多人参与著述，10余年后，终于在《代记》的基础上修成《国书》(一说《国记》)，对北魏早期一些不太光彩的历史也进行了如实记录。

当时，有人为奉承崔浩，建议他将《国书》刻于石上，昭告天下，以彰显此次直笔修史的功绩。崔浩头脑一热，竟然照做了。鲜卑贵族看后议论纷纷，在太武帝面前指责他恶意宣扬国丑。太武帝勃然大怒，将崔浩等人下狱审问，并诛灭全族，这就是北魏历史上的第一大案——国史之狱。

国史之狱发生在公元450年，崔浩时年70岁。

拓跋焘晚年又命高允担任著作郎，修撰国史。高允年迈，公务繁忙，只能口述历史，由校书郎刘模进行记录。公元493年，孝文帝拓跋宏(后称元宏)迁都洛阳，推行汉化改革，北魏修史翻开了新的一页。

以修撰魏史为己任的著作郎崔光

孝文帝长期接受汉文化的熏陶，对修撰国史十分重视。他在位时还设了起居令史一职，令人记录自己的言行，并让史官对时事秉笔直书，不用忌讳什么。

可以说，这是北魏修史的黄金时期。崔光和李彪生逢其时，深得孝文帝的器重，成为修撰国史的中坚力量。

公元499年，33岁的孝文帝元宏去世，葬于洛阳长陵。太子元恪继位，即宣武帝。当时，崔光仍为著作郎，主持修史，李彪则因罪离职。为了完成《魏书》的著述，李彪上表请求宣武帝，得以回到秘书省“白衣修史”。一年多后，他在洛阳病逝，修史的重任又压到了崔光一人身上。

崔光才华出众、性格平和，宣武帝视其为心腹大臣，并让太子元诩(xǔ)拜他为师。公元515年，33岁的宣武帝去世，葬于洛阳景陵。年幼的元诩在崔光等人的拥立下登基，即孝明帝。

此时的崔光除了担任著作郎，还身兼数职，诸事缠身。他也曾举荐文学之士参与修史，但大多并无建树。无奈，他只能利用闲暇时间修史，也没有足够的精力查漏补缺。或许是年纪大了，他常说，魏史不是他这一世能修成的，他只能把时事记录下来，其他的就留待后人吧。

尽管如此，崔光仍以修撰魏史为己任，哪怕年逾古稀体弱多病，仍吃住在著作任所，很少回家。公元523年，崔光病危，他将子侄召至榻前，说：“我受先帝厚恩，得以身居高位。然而，史功不成，死有遗恨……”被抬回家不久，他就去世了，时年73岁。

孝明帝元诩幼年继位，朝政大权掌握在其母胡太后手中。后来，二人之间渐生嫌隙，胡太后不愿归政，于公元528年毒死了19岁的孝明帝。权臣尔朱荣借机率兵攻入洛阳，将百官公卿驱至黄河岸边尽数屠戮，胡太后也被沉河，史称“河阴之变”。

后来，孝庄帝不惜鱼死网破，设计杀了尔朱荣。公元531年1月，尔朱兆杀奔洛阳，要为叔父尔朱荣报仇。洛阳守官四散逃命，时任国史典书的高法显将史书悄悄埋藏起来，才没有使其遗失。

河阴之变后，代人山伟等夺得了修史的权力，但并无著述。魏收也参与了北魏末年的国史修撰，为他后来完成《魏书》打下了坚实基础。

饱受争议的《魏书》与才子魏收

魏收是《魏书》的作者，他生性机敏，一辈子顺风顺水，最终却因修史落了骂名，连带着《魏书》也被称为“秽史”，至今争议仍未停息。

事实上，这对魏收是不太公平的。

他是个才子，一向不拘小节，步入仕途后，先是在洛阳任太学博士，后又负责整理起居注，兼修国史。河阴之变发生时，他侥幸躲过尔朱荣的屠刀，也算大难不死。

公元534年，北魏灭亡。权臣高欢扶立孝静帝，建立东魏。高欢对魏收的才能极为欣赏，认为这是又一个崔光，堪当修史重任。

公元550年，高欢的次子高洋夺取了东魏政权，建立北齐。魏收被任命为著作郎，开始专心修撰北魏国史。文宣帝高洋还告诉魏收，他可以放手去写，自己绝对不会诛杀史官。

有了这颗定心丸，魏收组织人手，在北魏史官所撰国史的基础上斟酌取舍，仅用3年多时间就将长达130卷的《魏书》修成。

然而，风波也随之而来。很多朝臣看过《魏书》，如果其中没有记述自己先祖的事迹，或者对自己的先祖褒贬不当，就指责《魏书》内容不实、取舍不当，是一部“秽史”，并对魏收进行人身攻击。高洋无奈，只得下令暂停刊行《魏书》，并允许那些反映问题的人进入史馆，对《魏书》的内容进行修改和补充。

魏收后来又对《魏书》进行了两次修改，可直到公元572年他去世时，争议仍未平息。公元577年，北齐灭亡，魏收的坟墓被人挖开，“弃骨于外”。

也许从为人上来说，魏收不够大度，容易树敌，但他对《魏书》的贡献是不可磨灭的。这部史书记载了北魏初年至北齐约165年的历史，是后世了解北魏官制、刑法、姓氏等的第一手资料，其中《释老志》更是《魏书》首创，记载了佛、道两教在中原地区的传播及演变过程。

除了《魏书》，魏收还著有不少文集。他曾托南朝使臣徐陵将自己的文集带往江东，徐陵过长江时却将其扔进水中，称这是为魏收藏拙。可见，关于魏收其人其文，争议从未停息。（记者 张广英）