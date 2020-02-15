1944年5月，豫西地区沦陷后，我党领导下的军队第一时间 挺进豫西，开辟抗日根据地（铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）

1944年5月，豫西地区沦陷后，我党领导下的军队第一时间挺进豫西，深入敌后，开辟抗日根据地，取得了一系列成就，为后来我军实施战略反攻创造了有利条件，为取得抗战的最终胜利做出了重要贡献。

1944年5月，豫西地区沦陷后，我党领导下的军队第一时间挺进豫西，深入敌后，开辟抗日根据地，取得了一系列成就，为后来我军实施战略反攻创造了有利条件，为取得抗战的最终胜利做出了重要贡献。

各支队协同作战，抗日武装力量迅速发展壮大

1944年9月，皮定均任司令员、徐子荣任政委的八路军豫西抗日先遣支队(以下简称“皮徐支队”)率先挺进豫西，随后迅速以嵩山地区为中心，在登封、巩县(今巩义市)、伊川、偃师、洛阳等地开展抗日游击战争。在经过扒头之战、口孜之战、碾道湾战斗、二郎庙阻击战、管茅之战、韦窑保卫战、张大寨之战、缑氏大捷等一系列战斗后，豫西抗日根据地迅速扩大。

此外，豫西抗日游击第二支队、豫西抗日游击第三支队等各路部队也先后挺进豫西，在新安、洛宁、渑池、汝阳、宜阳等地区活动，开展抗日游击战争。

在我党的统一领导和指挥下，各支队和地方武装相互配合，协同作战，粉碎了敌人的多次“扫荡”和“围剿”，取得了一个又一个胜利。

《中共洛阳党史(第一卷)》记载，八路军挺进豫西后，先后作战200多次。在此期间，抗日武装力量迅速发展壮大，正规军由6000余人发展到3万余人，民兵发展到5万余人，开辟了以洛阳、新安、渑池等地为中心的抗日根据地。

实施“减负”政策，抗日取消一切苛捐杂税

我党不仅在军事上取得了重大胜利，在民生方面也取得了很大成就。

1944年9月，“皮徐支队”进入偃师后，为了迅速打开工作局面，首先成立了中共偃师县委员会，随后又成立了各个区委；1945年2月，又在偃师县委的基础上成立了偃师县抗日民主政府及各区政府。此后，宜阳、伊川、嵩县、洛宁等地的党委和抗日民主政府陆续成立。

6月，中共河南区党委发布了《减租条例草案》和《河南灾期卖地倒还条例》，迅速掀起了减租减息和“倒地运动”的热潮。这两项措施使得广大农民减轻了负担，增加了收入，一些贫苦农民还把在灾害年廉价出卖的土地、房屋按原价买了回来。

同时，各地的抗日民主政府实施“减负”政策，取消了一切苛捐杂税和不合理的摊派，采取合理征收赋税的办法，减轻群众负担，促进农业生产；还创办了一些工厂，发展工业生产。与此同时，各地的抗日民主政府还开展了群众性的除奸反霸斗争，打击了汉奸特务及恶霸保长的反动气焰。

豫西抗日根据地快速壮大，为抗战胜利做出重要贡献

我党的各项方针、政策的贯彻实施，得到了群众的广泛拥护和赞扬，豫西地区一度掀起了送子送夫参军参战的热潮。

在这一背景下，抗日武装力量进一步发展壮大，抗日根据地进一步扩大，各级抗日民主政权得到进一步巩固。

《中共洛阳党史(第一卷)》总结说，豫西抗日根据地的开辟，不仅使2万多平方公里的国土被收复，800多万人民得到解放，还加强了陕北和华北、华中抗日根据地的战略联系，阻止了日军西进的企图，落实了中共中央向河南敌后进军，开辟豫西抗日根据地、控制中原战略要地的部署，为后来我军实施战略反攻创造了有利条件，为取得抗战的最终胜利做出了重要贡献。（记者 刘嘉仪）