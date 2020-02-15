洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第五届清华校友“三创”大赛先进制造、文创体育全球总决赛在洛阳拉开帷幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-08 08:29

　　7日下午，第五届清华校友“三创”(创意、创新、创业)大赛先进制造、文创体育全球总决赛正式开幕。

　　中国工程院院士王玉明、清华校友总会秘书长唐杰，市领导胡加彬、任丽君参加相关活动。

　　这也是继去年确定“三创”大赛先进制造全球总决赛永久会址落户我市后举办的首场清华校友“三创”大赛。今年大赛主题为“清华智荟·绽放洛阳”，围绕先进制造和文创体育相关领域，由来自清华园、京津冀、长三角、粤港澳等国内八大赛区及欧洲国际赛区的逾百个优质项目在洛一决高下。

　　作为特色活动，本届大赛主办方还将针对县域经济发展，邀请清华校友参赛团队赴嵩县三合村手绘小镇进行文创产业交流，并首度走出洛阳，前往平顶山市鲁山县与当地企业开展调研对接，为我省县域经济高质量发展贡献力量，进一步助力洛阳都市圈和河南西部(洛阳—平顶山)产业转型升级示范区建设。（记者 陈曦 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 扮靓洛阳龙门站 迎接河洛文化旅游节
  • 应天门南广场新增两个停车场
  • 央视秋晚落户洛阳，她的文化特色你了...
  • 招才引智洛阳专场活动明日开幕 天下英...
  • 李亚在督导检查文明城市创建提升工作...
  • 洛宁县毛原村引进种植鲜食烟薯 群众...
  • 洛阳石化新建系列重要装置一次投料开...
  • 阿里巴巴天天正能量发布《2020年度正...
  • 回家了！洛阳8名支援新疆医疗队队员凯旋
  • 孟津县东地村发展软籽石榴 助农增产增收
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月7日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    扮靓洛阳龙门站 迎接河...
    洛宁县毛原村引进种植...
    孟津县东地村发展软籽...
    应天门南广场新增两个...
    精彩热帖

    洛邑古城

    晨舞

    灰鹭

    美丽格桑花
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605