第五届清华校友“三创”大赛先进制造、文创体育全球总决赛在洛阳拉开帷幕

7日下午，第五届清华校友“三创”(创意、创新、创业)大赛先进制造、文创体育全球总决赛正式开幕。

7日下午，第五届清华校友“三创”(创意、创新、创业)大赛先进制造、文创体育全球总决赛正式开幕。

中国工程院院士王玉明、清华校友总会秘书长唐杰，市领导胡加彬、任丽君参加相关活动。

这也是继去年确定“三创”大赛先进制造全球总决赛永久会址落户我市后举办的首场清华校友“三创”大赛。今年大赛主题为“清华智荟·绽放洛阳”，围绕先进制造和文创体育相关领域，由来自清华园、京津冀、长三角、粤港澳等国内八大赛区及欧洲国际赛区的逾百个优质项目在洛一决高下。

作为特色活动，本届大赛主办方还将针对县域经济发展，邀请清华校友参赛团队赴嵩县三合村手绘小镇进行文创产业交流，并首度走出洛阳，前往平顶山市鲁山县与当地企业开展调研对接，为我省县域经济高质量发展贡献力量，进一步助力洛阳都市圈和河南西部(洛阳—平顶山)产业转型升级示范区建设。（记者 陈曦 通讯员 高亚恒）