洛阳晚报阳光助学活动：让两名考上大学的学生更有底气

“还是上学好。”昨日，在洛阳日报报业集团洛报爱心帮扶中心，递交阳光助学金申请材料的贫困学生张晨阳感慨，为筹集学费，她在暑假期间打工一个多月。

姓名：张晨阳

毕业学校：洛阳市第二实验中学

高考分数：484分

“还是上学好。”昨日，在洛阳日报报业集团洛报爱心帮扶中心，递交阳光助学金申请材料的贫困学生张晨阳感慨，为筹集学费，她在暑假期间打工一个多月。同一天，孟津县的吕启蒙也因家庭负担较重，在母亲陪同下前来申请阳光助学金。

张晨阳家住洛龙区龙门办事处龙安社区，今年她以484分的成绩考上湖北文理学院广播电视编导专业。前几天，她刚结束一个多月的打工生活。她的奶奶患有心脏病、糖尿病等，常年吃药打针，还要经常住院治疗，家里因此负债5万多元。她还有一个弟弟，目前正上初中。她的父亲没有固定工作，平时打零工维持生计，母亲是保洁员，每月工资仅1000多元。

今年，张晨阳考上大学，学费加上住宿费等需要上万元。为筹集学费，这个暑假她没闲着，先是给一个卖凉菜的摊主打下手，一天工作三四个小时，日工资25元。她干了一周后，又换了一份工作，在一家饭馆当服务员。点菜、上菜、清理桌子……她啥活儿都干，每天工作8个小时，日工资50元，干了一个月。

“很多饭馆不招临时工，我能找到这样一份工作已经很满意了。”张晨阳说，她打工挣的1000多元钱全部交给父亲。其间，她在晚报幸福周刊微信公众号“洛报幸福”上看到有关阳光助学活动的报道，既意外又高兴，遂前来报名申请。

张晨阳的父亲说，张晨阳知道知识的重要性，家里一定会供她上学的。晚报的阳光助学活动，让他们供孩子上学没有后顾之忧了。

姓名：吕启蒙

毕业学校：孟津县第一高级中学

高考分数：639分

吕启蒙是孟津县白鹤镇河清村人，家里共有5口人，她的爷爷今年已经85岁高龄，去年被查出胃癌，医疗费用开销比较大。她的父亲为照顾老人，没办法出远门打工，母亲平时做保洁员补贴家用，家里只有一亩多地。她还有一个姐姐，刚大学毕业一年，目前在江苏打工，工资不高。

吕启蒙从小学习就很努力，从未让父母操过心，学习成绩一直名列前茅。今年，她以639分的成绩在全校文科生中排名第二，被武汉大学文学院中国语言文学类录取。再过几天就是她开学的日子，她踌躇满志，准备到了大学继续努力学习，希望获得奖学金或助学金，以减轻家里的负担。

吕启蒙的母亲说，暑假期间，吕启蒙原本想找一份临时性的工作，可是她的爷爷身体不好，离不开人，她一直在家忙着照顾爷爷。吕启蒙在学习方面可上劲，还想着以后考研究生呢，可是家里事情多、花销大。看到晚报组织的阳光助学活动，一家人非常高兴，吕启蒙上学也更有底气了，于是带着材料前来申请。(记者 魏巍 文/图)