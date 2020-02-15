洛阳将与云产联盟合作 助力数字经济发展

7日，云产联盟走进洛阳洽谈对接会在我市举行。来自华为技术有限公司及云产联盟的6家企业代表，与我市各县(市)区、园区展开深入洽谈，共寻合作商机。

7日，云产联盟走进洛阳洽谈对接会在我市举行。来自华为技术有限公司及云产联盟的6家企业代表，与我市各县(市)区、园区展开深入洽谈，共寻合作商机。

云产联盟是由华为云平台联合国内外优秀智库机构、产业投资主体和积极参与城市投资开发领域的咨询机构组成的一个开放式、非营利性的民办社会组织，努力聚集社会各方资源，为地方政府提供全方位、定制式、一体化的城市产业发展综合解决方案。

本次来洛洽谈对接的有均和集团、芯沐智库、朗坤集团、深圳市优必选科技股份有限公司、智慧华川养老(北京)有限公司、力方数字科技集团等企业，涉及智能制造、智慧养老、智慧农业、智慧教育、人工智能、文旅融合等多个领域。云产联盟将围绕打造“一园两中心”(数字装备制造产业园、新基建发展中心、产云融合创新中心)，与洛阳在新基建、智慧产业、数字装备等方面展开合作，推动洛阳制造业转型升级，助力洛阳数字经济发展。

华为技术有限公司数字政府业务部副总裁章文志，市委常委、常务副市长王琰君参加会议。（记者 李迎博）