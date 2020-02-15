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吴中阳到伊川县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-08 08:24

　　7日，市人大常委会主任吴中阳到伊川县调研。

　　吴中阳首先来到伊川建业绿色基地项目，了解项目工程建设、群众务工收入等情况。他鼓励相关企业通过沟域经济建设，把附近具有产业特色、文化特色的村庄有效串联起来，发挥独有的生态资源禀赋，打牢生态底色，完善基础设施，挖掘乡愁乡韵，走好农村高质量发展之路。

　　随后，吴中阳来到吕店镇王村，实地察看村史馆建设、革命先烈张思贤故居保护修复等情况，并到联系分包的贫困户家中走访。吴中阳指出，基层党组织是实施乡村振兴战略的“主心骨”，要坚持党建引领，充分挖掘红色资源，将村史馆、革命先烈故居等新载体融入基层组织阵地建设，以党建与精神文明建设的深度融合，激发基层活力，凝聚发展合力。

　　吴中阳还来到分包的洛阳亚日电力科技集团有限公司，了解企业生产经营情况，现场协调解决问题，鼓励企业以新发展理念为引领，坚持高质量发展方向，为加快洛阳副中心城市建设积极贡献力量。他叮嘱有关部门深化“联企入企惠企助企”活动，进一步优化服务，推动各项惠企政策落地见效，全力保障市场主体稳定经营、健康发展。（记者 智慧 通讯员 曹国丽）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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