洛阳持续推进廉洁家风建设 已有4.7万余名党员干部订立家规

“以德做人、以能立业、以俭持家、以和待人”，这是市政府办公室副主任白胜斌与家人一起订立的家规。订立家规，是我市持续推进廉洁家风建设的一项重要内容。记者从市纪委监委获悉，截至目前，全市已有4.7万余名党员干部订立了家规。

“以德做人、以能立业、以俭持家、以和待人”，这是市政府办公室副主任白胜斌与家人一起订立的家规。订立家规，是我市持续推进廉洁家风建设的一项重要内容。记者从市纪委监委获悉，截至目前，全市已有4.7万余名党员干部订立了家规。

领导干部的家风，不仅关系自己的家庭，而且关系党风政风。今年以来，我市持续开展领导干部订家规活动，组织全市2000多名县处级以上领导干部带头订立家规；与此同时，鼓励领导干部在民主生活会、组织生活会或支部会上讲家规，在主流媒体、单位网站、微信公众号上晒家规。据介绍，在领导干部的带动下，目前全市共有47007名党员干部订立了家规，27588名党员干部通过各种途径公开晒家规，20239名党员干部公开讲家规，评选出的11449条优秀家规还被编印成册，发放给党员干部交流学习。

在刚刚过去的这个暑假里，“带着家人到家风馆报到”成为我市广大党员干部家风建设的一个亮点。其间，市委办公室组织184名干部参与了这项主题活动，他们或带子女、或带配偶来到洛阳家风家训馆参观，学习历史名人和革命先烈的优秀家风，重温自家家规家训。干部刘红军带着女儿刘溪源在家风家训馆参观后，女儿寄语他：“干好工作，守好纪律，做让领导放心、让奶奶放心、让妈妈放心、让我放心的好同志。”统计数据显示，目前全市已有30186名党员干部带着配偶、子女，走进本地具有特色的家风家训馆参观学习、接受教育。

以案促改进家庭，也是我市开展廉洁家风建设的一项重要内容。今年，市纪委监委印发《关于推动以案促改进家庭的通知》，选取3起家庭腐败典型案例，督促党员干部及家属举一反三，完善家规，避免类似问题在自己的家庭里发生。今年7月，偃师市启动了以案促改进家庭活动，组织召开县处级领导干部及亲属家庭警示教育会议，通过家属签收以案促改进家庭接收函等形式，强化对党员干部亲属的清廉家风教育。宜阳县纪委监委把以案促改进家庭与党员干部廉洁家风建设结合起来，选择家风不正典型案例，要求各单位主要负责人在进行清廉家访的同时讲解警示案例，以案为鉴、以案为戒。截至目前，全市各级党组织共选取了907个家风不正典型案件，开展了以案促改进家庭活动。

市纪委监委有关负责人介绍，我市建立了家风建设专题报告制度，将家风建设作为党员干部述责述廉必述内容，并探索建立了领导干部个人有关事项报告“家属签字”制度。同时，我市还将家风建设作为党员干部选拔任用、职务调整的重要参考，对于家风方面有问题的，及时提出暂缓建议或否定意见，营造了风清气正的政治生态。（记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）