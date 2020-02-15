洛阳新增180个市级企业研发中心

记者昨日从市科技局获悉，全市2020年度市级企业研发中心备案工作结束，我市180家企业研发中心获得市级企业研发中心备案。
记者昨日从市科技局获悉，全市2020年度市级企业研发中心备案工作结束，我市180家企业研发中心获得市级企业研发中心备案。
市级企业研发中心建设属于“实施创新主体、创新平台‘双倍增’行动，打造全省最具活力的创新高地”重大专项中创新平台“双倍增”的重要组成部分。本次新增的市级企业研发中心主要分布在先进装备制造、新材料、新能源、电子信息、生物医药、现代农业、文化旅游等产业领域。在被认定为市级企业研发中心后，相关企业将在高新技术企业认定、政府科技计划项目承担、科技创新券申报等方面享受优先认定或优先政策扶持，进一步提升其创新能力和核心竞争力。(记者 戚帅华)
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