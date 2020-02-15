洛阳农产品集中亮相中国农加工投洽会

6日至8日，第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会在驻马店举行。我市组织35家农业产业化龙头企业组团参展，展出具有洛阳地域特色的名优农产品及其加工品120余种，集中推介洛阳以沟域经济为抓手推动农业高质量发展的丰硕成果。

6日至8日，第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会在驻马店举行。我市组织35家农业产业化龙头企业组团参展，展出具有洛阳地域特色的名优农产品及其加工品120余种，集中推介洛阳以沟域经济为抓手推动农业高质量发展的丰硕成果。

近年，顺应农业由增产导向转向提质导向趋势，洛阳持续深化农业供给侧结构性改革，着力在“粮头食尾”“农头工尾”“接二连三”上下功夫，引进培育了正大、海升、鑫宏、君山、侬庄、奥吉特等龙头企业，市级以上农业产业化龙头企业达406家，初步形成多层次、多品种、差异化的农产品精深加工业格局。

在投洽会期间，洛阳特装展区展出了伊川小米、偃师葡萄、嵩县香菇等特色农产品，以及牡丹深加工系列产品、“栾川印象”“洛水山肴”区域品牌产品等，吸引了众多参展商洽谈采购。在重点投资项目签约仪式上，我市成功签约4项农业合作协议，合同总金额36.6亿元。

本届中国农加工投洽会由农业农村部和河南省政府联合主办，以“创新引领农产品加工业、产业振兴助力全面小康”为主题。其间，我市还参加了贫困地区特色农产品产销对接扶贫专场、乡村产业发展论坛等活动。(记者 白云飞 通讯员 王勇)