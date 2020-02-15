洛阳石化新建系列重要装置一次投料开车成功 炼油结构调整项目正式投产

由中交转入正式投产！记者日前从中石化洛阳分公司获悉，经过持续攻坚，企业新建120万吨/年连续重整装置、新建8万标准立方米/时氢提浓装置和新建45万吨/年芳烃抽提装置等近日相继一次投料开车成功，标志着洛阳石化炼油结构调整项目进入正式投产阶段。

由中交转入正式投产！记者日前从中石化洛阳分公司获悉，经过持续攻坚，企业新建120万吨/年连续重整装置、新建8万标准立方米/时氢提浓装置和新建45万吨/年芳烃抽提装置等近日相继一次投料开车成功，标志着洛阳石化炼油结构调整项目进入正式投产阶段。

作为我省与中国石化战略合作的龙头项目、国家规划布局的重点项目，总投资45亿元的洛阳石化炼油结构调整项目由新建项目和改造项目两大部分组成，此次正式投产的新建120万吨/年连续重整装置、新建8万标准立方米/时氢提浓装置和新建45万吨/年芳烃抽提装置，是该项目的核心内容。

其中，新建120万吨/年连续重整装置反应以混合石脑油和加裂重石为原料，主要产出的重整生产油，是炼化生产流程中的重要产品，既可用来调和高标号汽油，又能为生产对二甲苯装置提供原料。

新建8万标准立方米/时氢提浓装置是连续重整装置的配套设备。该装置主要以重整氢、脱硫低分气和渣油加氢低分气为原料，在运行中，它可以回收加氢装置富氢气体，将新建120万吨/年连续重整装置产生的氢气纯度由93%提至99.9%，最大限度满足新建渣油加氢装置需要，还能将生产出的高纯度氢气、副产的解吸气送至其他装置。

“随着这两套装置正式投产，我们的重整装置规模将达到190万吨/年，在满足油品质量升级要求的同时，也为下游芳烃产业链化工产能提升提供充足原料。”洛阳石化副总工程师邓朝阳表示。

新建45万吨/年芳烃抽提装置属于连续重整装置的下游设备，以新建120万吨/年连续重整装置生产的脱戊烷油为原料，可产出苯、甲苯、混合二甲苯、芳烃等多种产品，为企业贯通“芳烃—PTA—聚酯—涤纶纤维”完整产业链提供原料保障。

今年5月30日，炼油结构调整项目4套新建装置提前1个月建成中交。通过数月奋战，在项目先后完成大机组单机试运、烘炉及热态考核、催化剂装填、水联运、气密等各项工作后，其中3套新建装置近日实现了提前投产。目前，项目新建260万吨/年渣油加氢装置也已进入投产倒计时，届时洛阳石化炼油结构调整项目将迎来全面投产。

按照规划，洛阳石化炼油结构调整项目将通过“渣油加氢+加氢裂化”工艺路线，形成1000万吨/年加工能力，企业盈利能力和市场竞争力将因此大幅提升，炼化一体化转型升级步伐进一步加快，为洛阳建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，全力打造中西部最大的高端石化产业基地作出积极贡献。（记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 陈丽君）