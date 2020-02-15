中信重工智能机器人列装全国30余个省份

昨日，在四川省泸州市，由中信重工开诚智能公司研发生产的45台特种机器人正式交付当地消防部门。以此为标志，中信重工智能机器人已经列装全国30余个省份，成为中国先进制造业一张闪亮的名片。

昨日，在四川省泸州市，由中信重工开诚智能公司研发生产的45台特种机器人正式交付当地消防部门。以此为标志，中信重工智能机器人已经列装全国30余个省份，成为中国先进制造业一张闪亮的名片。

近年，中信重工开诚智能公司紧盯做大做强特种机器人产业目标，围绕“安全智能”和“美好生活”理念，在中国智能装备研发、制造领域做出了独特贡献。

企业在发展过程中始终践行国家战略，坚持自主创新、持续创新，目前已经拥有特种机器人、煤矿智能装备两大产业120余种产品，多项核心技术具备先发优势。企业实现从“制造”到“智造”的转变，并以产业引领者的姿态，运用创新的机器人及智能化科技推动着各行各业变革。

今年5月20日，内蒙古自治区通辽市首支规模型消防机器人战斗实体编队——“利刃编队”正式列装中信重工开诚智能公司自主研制的特种机器人并开始执勤。无独有偶。5月28日，福建省漳州市消防救援系统也列装了中信重工特种机器人。不久，福建省龙岩市一家新能源公司储存植物油、生物柴油、甲醇的油罐发生大火，中信重工消防灭火机器人紧急驰援参与灭火处置，消息登上央视新闻。

截至今年8月底，中信重工开诚智能公司的特种机器人已经在包括沿海和中西部地区的全国30余个省市列装，成为中国特种机器人产业市场的开拓者和领跑者。

8月27日，《参考消息》在头版头条刊发文章《习近平指明中国新发展方向》，该文采用中信重工开诚智能公司特种机器人生产场景照片作为全篇唯一压题之照，引发业内广泛关注。

当前，我国进入新的发展阶段，国内外经济环境发生深刻变化，在大力推动形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，国内装备制造企业迎来更多机遇与挑战。

面向“十四五”，中信重工开诚智能公司将坚持“核心技术+核心制造+产业经营+资本运营”的总体发展思路，聚焦特种机器人及矿山智能装备领域，不断做大产业规模，努力开拓国际市场，着力打造具有全球竞争力、世界一流的特种机器人及智能装备产业公司，以“国之重器”的责任和担当，全面提升产业发展水平，用科技创新助力国家和社会发展。(记者 赵志伟 通讯员 田秋月)