洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中信重工智能机器人列装全国30余个省份

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-08 08:14

　　昨日，在四川省泸州市，由中信重工开诚智能公司研发生产的45台特种机器人正式交付当地消防部门。以此为标志，中信重工智能机器人已经列装全国30余个省份，成为中国先进制造业一张闪亮的名片。

　　近年，中信重工开诚智能公司紧盯做大做强特种机器人产业目标，围绕“安全智能”和“美好生活”理念，在中国智能装备研发、制造领域做出了独特贡献。

　　企业在发展过程中始终践行国家战略，坚持自主创新、持续创新，目前已经拥有特种机器人、煤矿智能装备两大产业120余种产品，多项核心技术具备先发优势。企业实现从“制造”到“智造”的转变，并以产业引领者的姿态，运用创新的机器人及智能化科技推动着各行各业变革。

　　今年5月20日，内蒙古自治区通辽市首支规模型消防机器人战斗实体编队——“利刃编队”正式列装中信重工开诚智能公司自主研制的特种机器人并开始执勤。无独有偶。5月28日，福建省漳州市消防救援系统也列装了中信重工特种机器人。不久，福建省龙岩市一家新能源公司储存植物油、生物柴油、甲醇的油罐发生大火，中信重工消防灭火机器人紧急驰援参与灭火处置，消息登上央视新闻。

　　截至今年8月底，中信重工开诚智能公司的特种机器人已经在包括沿海和中西部地区的全国30余个省市列装，成为中国特种机器人产业市场的开拓者和领跑者。

　　8月27日，《参考消息》在头版头条刊发文章《习近平指明中国新发展方向》，该文采用中信重工开诚智能公司特种机器人生产场景照片作为全篇唯一压题之照，引发业内广泛关注。

　　当前，我国进入新的发展阶段，国内外经济环境发生深刻变化，在大力推动形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，国内装备制造企业迎来更多机遇与挑战。

　　面向“十四五”，中信重工开诚智能公司将坚持“核心技术+核心制造+产业经营+资本运营”的总体发展思路，聚焦特种机器人及矿山智能装备领域，不断做大产业规模，努力开拓国际市场，着力打造具有全球竞争力、世界一流的特种机器人及智能装备产业公司，以“国之重器”的责任和担当，全面提升产业发展水平，用科技创新助力国家和社会发展。(记者 赵志伟 通讯员 田秋月)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 扮靓洛阳龙门站 迎接河洛文化旅游节
  • 应天门南广场新增两个停车场
  • 央视秋晚落户洛阳，她的文化特色你了...
  • 招才引智洛阳专场活动明日开幕 天下英...
  • 李亚在督导检查文明城市创建提升工作...
  • 洛宁县毛原村引进种植鲜食烟薯 群众...
  • 洛阳石化新建系列重要装置一次投料开...
  • 阿里巴巴天天正能量发布《2020年度正...
  • 回家了！洛阳8名支援新疆医疗队队员凯旋
  • 孟津县东地村发展软籽石榴 助农增产增收
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月7日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    扮靓洛阳龙门站 迎接河...
    洛宁县毛原村引进种植...
    孟津县东地村发展软籽...
    应天门南广场新增两个...
    精彩热帖

    洛邑古城

    晨舞

    灰鹭

    美丽格桑花
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605