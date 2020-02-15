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俩男孩落水众人合力将其救出 劫后余生的两家人哭成一团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-08 08:24

武建民(左)与翟现伟等人在他们背后的河域救下俩男孩

　　近日，看着12岁的儿子明明(化名)高高兴兴上学的背影，市民马先生忍不住又想起了武建民。就在前不久，明明与13岁的亮亮(化名)到龙门北桥附近的伊河游玩时，俩人先后落水，路过此处的武建民听到呼救后及时施救，在其他群众的协助下成功将俩男孩救起。

　　刻不容缓——救人

　　今年54岁的武建民是洛龙区太康东路街道光合城社区居民。“如果没人抛下救生圈，我恐怕只能救出一个孩子。”昨日，说起救人的事情，武建民觉得不是他一个人的功劳，多亏路过的其他群众帮忙，俩孩子才得救。

　　8月26日下午6点多，武建民驾车途经龙门北桥，见河边的伊水游园里风光秀丽，便停车到游园散步。他走到下游一处橡胶坝附近时，神经突然紧绷起来——有两个人在离他十几米远的伊河里挣扎。

　　武建民飞奔过去，脚上一双凉鞋还被甩掉了，到河边时他才看清，俩孩子距岸边五六米远，身体已经下沉，水面上只露出两双手。

　　不好！武建民把手机扔一边，没顾得上脱衣服，翻越护栏，顺着河堤下到河里。“我一个猛子扎到孩子们身边。”武建民说，他拼尽全力，才把俩孩子托出水面，孩子们惊慌失措，紧紧抓住他的肩膀不松手。

　　虽然武建民从小会游泳，平时也常到游泳馆锻炼，不过，一下托两个孩子，他的体力消耗很快。

　　齐心协力——支援

　　就在武建民感到体力不支时，一个救生圈抛到他眼前。原来，伊河管理处保安翟现伟及同事沿河边巡逻，看到他救人一幕后也飞奔而来，将放在河边的救生圈赶紧抛下去。与此同时，其他在此散步的群众，带着一根三四米长的竹竿来支援。

　　武建民赶紧让一个年龄稍大的孩子先抱住救生圈，他托着另外一个男孩往回游，在岸上人员的协助下，该男孩被成功拉上岸。随后，他迅速折回，将另一个男孩带到岸边。“俩孩子意识清醒，只不过因惊吓脸色苍白。”武建民说。

　　很快，获救的一个男孩的父亲马先生闻讯到场，道谢后专门要了武建民的联系方式。

　　翟现伟说，事发水域的水有5米深，所幸第一个施救的武建民赶到非常及时，否则悲剧可能就发生了。

　　劫后余生——感恩

　　马先生说，他是龙门石窟街道郜庄社区人，明明上小学六年级，亮亮是他堂哥家的孩子，今年上初一。平时，孩子们很少去河边，他们和学校老师也常提醒孩子，为防止溺水不要到河边玩儿。谁知道，事发当日，俩人骑着自行车到河边看钓鱼。其间，明明下到河边洗脚，因河堤湿滑便掉进了水里，亮亮去救人也落了水。

　　“如果没有武师傅冒着生命危险救人，我们两个家庭可能就毁了。”马先生激动地说，第二天早上，他与爱人及亮亮的父母，带着俩孩子找到武建民谢恩，两家人哭成一团。他们拿出1000元向武建民表示感谢，可对方始终不肯收。光合城社区副主任刘晓茹说，平日在社区里，武建民就是个热心人，经常做好事。（记者 魏巍 通讯员 麻玉龙 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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