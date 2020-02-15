招才引智洛阳专场活动明日开幕 天下英才河洛聚

9月9日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动(以下简称招才引智洛阳专场活动)将开幕。在本次活动上，我市精心谋划了“1+6+1”特色活动，活动形式更加多样，嘉宾邀约更加精准。洛阳，发出了加快副中心城市建设的求贤令。

9月9日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动(以下简称招才引智洛阳专场活动)将开幕。在本次活动上，我市精心谋划了“1+6+1”特色活动，活动形式更加多样，嘉宾邀约更加精准。洛阳，发出了加快副中心城市建设的求贤令。

家门口的人才盛会

中国·河南招才引智创新发展大会是我省近年以省委、省政府名义举办的高规格、大规模的招才引智活动，今年大会的主题是“广聚天下英才，助力中原出彩”。

记者了解到，在前两届招才引智大会上，我市组团参加，共签约40多个重点项目，涉及机器人及智能制造、生物医药、电子信息、新材料、新能源等前沿领域，与30余个高层次人才(团队)达成合作协议，近万名人才与我市用人单位达成就职意向，成效明显。

招才引智洛阳专场活动今年第一次在洛阳本地举办，从规模和组织上都彰显了洛阳作为副中心城市的影响力。

“洛阳吹响了加快建设副中心、致力打造增长极的号角，尤其是近两年，城市发展日新月异，产业、文旅、生态、交通等各方面飞速发展。在家门口参加招才引智大会，很骄傲，也更方便。”今年刚刚拿到郑州大学硕士学位的洛阳市民赵一帆说。

市人社局相关负责人介绍，招才引智洛阳专场活动是洛阳以更加开放的姿态“聚天下英才而用之”、提升城市核心竞争力的重要载体和抓手，承载着洛阳加快副中心城市建设步伐、推动由人力资源大市向人才强市转变的重要使命。我市将努力把这次活动办好、办出彩、办出高质量，展现洛阳“广聚天下英才”的最大诚意和良好城市形象，加快形成人才集聚效应、提升城市吸引力。

双招双引联合发力

经过前期精心研究谋划，招才引智洛阳专场活动推出了“1+6+1”特色活动，即1个主场——“才聚河洛”河洛英才计划推介暨项目对接洽谈会，6个分会场——高层次人才项目成果展、“建设国际人文交往中心”专场活动、全国重要综合交通枢纽城市建设高端论坛、“建设全国先进制造业基地”专场活动、“建设区域经济中心”专场活动、洛阳市招才引智招商引资项目推介洽谈会，以及1场全国大中城市联合招聘会——全国大中城市联合招聘高校毕业生巡回招聘会洛阳站。

招才引智洛阳专场活动围绕我市“两中心一基地一枢纽”新定位，聚焦我市“565”现代产业体系，围绕高端装备制造、生物医药、机器人及智能制造、文旅融合、对外开放等进行谋划、征集、推介。这些活动分别由市委组织部、市人社局、市科技局、市文化广电和旅游局、市交通运输局、市工信局、市发改委、市商务局等承办单位结合各自定位设计，形式更活、理念更新，既有推介会、洽谈会，又有高端论坛、项目路演、人才项目成果展，更有全国大中城市联合招聘，从招才引智拓展到招商引资，双招双引联合发力。

“通过此次大会，我们要努力促进人才项目合作对接，吸引一批高层次人才，集聚一批青年人才，为洛阳转型发展高质量发展提供有力的人才保障和智力支撑。”市人社局相关负责人说，初步估计，今年的签约项目不论是项目数还是投资额，都会创历史新高。

人才会聚合作共赢

招才引智大会，是一场共话洛阳发展的盛会。

围绕招才引智洛阳专场活动，我市立足展现洛阳自身特点和中原城市群副中心城市建设优势，坚持集中引才与长效聚才相结合，通过“政策引才”“事业聚才”“亲情留才”三大实招，强力集聚一批高层次创新创业人才(团队)，推动一批人才项目合作。

目前，我市已邀请多位高等院校、科研院所嘉宾代表，已确定4位两院院士来洛参会。专家们将围绕洛阳打造国际人文交往中心、建设全国重要综合交通枢纽、建设全国先进制造业基地、都市圈规划建设等话题，发表演讲或参加讨论，为洛阳高质量发展出谋划策。

招才引智大会，也是一场合作共赢的盛会。

我市筛选出15个项目参加主会场签约。这些项目个个都是大项目、好项目，涉及文旅、大数据、高端服务业、基础设施、生物医药、机器人及智能制造等多个领域，其中招商引资项目10个、招才引智项目5个。

招才引智大会，还是一场人才会聚的盛会。

在全国大中城市联合招聘高校毕业生巡回招聘会洛阳站活动期间，我市将开展线上线下精准对接，为高校毕业生求职择业和用人单位招聘人才提供便捷、精准、高效的服务。线上依托省招才引智官网、“才聚河洛”微信小程序，有重点、分专题、系列化开展线上招才引智活动，线下将组织我市重点产业、省内外800家以上优质用人单位参加现场招聘活动，吸引更多更高层次的人才，为洛阳副中心城市建设提供人才保障和智力支撑。（记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博）