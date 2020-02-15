洛阳今日晴天间多云 气温20℃到33℃

今天晴天间多云，西北风2级到3级，气温20℃到33℃。

昨日傍晚，满天彩霞如诗如画，市民驻足凌波湖畔静赏美景 记者 张光辉 通讯员 涂晓洛 摄

昨日白露，天气依然热情，截至昨日17时，我市最高气温为34℃，出现在14时、15时；最低气温为21℃，出现在6时。

白露过后，暑天的闷热就基本结束了，天气渐渐转凉。我国内地的夏季风逐步被冬季风取代，冷空气实力逐渐增强，开始转守为攻。别看这两天气温还挺高，其实冷空气已经在赶来的路上了。

河南省气象台预报，北方新一股冷空气已经启程，11日开始影响我省，届时将带来大风、降温，一键开启凉爽模式。预计11日至14日，全省大部分地区的最高气温会降至“2”字头，早晚温差会超过10℃。面对初秋的凉意，可要适时加衣呀。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市受高空西北气流控制。预计今天晴天间多云，西北风2级到3级，气温20℃到33℃；明天晴天到多云，西北风2级到3级，气温21℃到32℃。

最近，养生的重点是养肺，避免精神紧张，保持心情愉快很重要。在起居方面，要注意早晚添衣，逐渐适应不断增加的温差。近期可逐渐增加户外运动时间，以增强心肺功能，运动强度以出汗但不感到疲倦为宜。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）