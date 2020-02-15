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洛阳伏牛山乡村振兴人才教育中心启用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-07 22:36

　　7日，2020年度洛阳市县乡党务干部培训班和农村党组织书记培训班(第一期)在洛阳栾川县伏牛山乡村振兴人才教育中心开班，这是该中心自6日正式启用后迎来的首批学员。

　　伏牛山乡村振兴人才教育中心位于洛阳栾川县旅游产业集聚区核心位置，总占地面积300亩，是一座集“两山”理论研究、实践指导、乡村振兴教育培训为一体的农村干部、乡土人才“教学研一体化”综合基地。该中心共有12栋单体建筑，包括教学楼、学术报告厅、学员宿舍、专家楼、教研综合楼、学员餐厅、笃行楼、文体中心、员工宿舍、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆等，总建筑面积7.37万平方米，可同时容纳900人进行培训、食宿。中心共聘请100余名省(市)高校教授、党校专家学者、基层党员干部、先进典型模范等作为兼职教师，公开招聘高学历专职教师5名、带班老师12名，开发出“一个核心，六大模块”的课程体系，建设党性教育、基层党建、脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明5大类35个现场教学点，串联成8条现场教学线路，可为学员提供菜单式教学。（洛报融媒记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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