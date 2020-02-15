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回家了！洛阳8名支援新疆医疗队队员凯旋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-07 22:36

　　7日21时40分，随着G2210次列车缓缓驶入洛阳龙门站，洛阳支援新疆的8名医疗队队员全部凯旋。

　　从8月7日出发至今，8名队员在哈密市抗疫一线奋战了整整一个月。队员们充分发挥专业特长，与当地医务人员并肩作战，有力支援了当地核酸检测和流行病学调查工作。

　　这8名队员分别是：洛阳市疾控中心的李铁川、李亚飞，涧西区疾控中心的肖云荣，偃师市疾控中心的王银涛，河南科技大学第一附属医院的陈启阳，洛阳市中心医院的魏轩辉，偃师市人民医院的李岩，嵩县人民医院的张立冬。

　　洛阳市卫健委工作人员、队员们的亲友和同事手捧鲜花等候在出站口，迎接他们回家。

　　“我们没有辜负大家的信任，圆满完成了任务！”医疗队队长张立冬表示，支援任务之外，队员们还帮助当地医务人员提升业务能力，赢得了普遍赞誉。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 梁秀梅 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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