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档案形成满25年应向社会开放 电子档案与传统载体档案具有同等效力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-07 19:59

　　新修订的档案法将于2021年1月1日起施行，规定一切国家机关、武装力量、政党、团体、企业事业单位和公民都有保护档案的义务，享有依法利用档案的权利。

　　“档案影响着我们的生活。新档案法明确了各方权利，缩短了档案开放期限，将推动档案信息化建设，对损毁、擅自销毁档案等规定了相应法律责任。”近日，市委党校法学与科技文化教研部讲师王鲁豫接受记者采访时表示，修订后的档案法内容更加充实完善，不仅为档案工作变革与转型、创新与发展提供了较为充分的法律保障，而且在保障公民对档案的利用权利、推动经济社会科学发展、维护国家安全、推进国家治理体系和治理能力现代化等方面都具有重要意义。

　　●档案形成满25年应向社会开放

　　经济社会的发展产生并需要档案，档案也必须适应国家经济社会发展的需要并为其服务。

　　“新档案法缩短了档案开放期限，扩大了开放主体，拓宽了开放渠道和方式，还要求档案馆不断创新服务形式，强化服务功能，提高服务水平，利用馆藏档案，通过开展专题展览、公益讲座、媒体宣传等活动，发挥社会教育功能。”王鲁豫认为，这些制度安排都有利于经济社会的科学发展。

　　新修订的档案法针对档案开放与利用作了明确规定：

　　县级以上各级档案馆的档案，应当自形成之日起满二十五年向社会开放。经济、教育、科技、文化等类档案，可以少于二十五年向社会开放；涉及国家安全或者重大利益以及其他到期不宜开放的档案，可以多于二十五年向社会开放。国家鼓励和支持其他档案馆向社会开放档案。

　　●电子档案与传统载体档案具有同等效力

　　新档案法第五章“档案信息化建设”，是新增内容之一，明确提出要加强档案信息化建设，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用，并采取措施保障档案信息安全。

　　“没有信息化就没有现代化，在信息化时代，档案工作从传统实体管理转向数字管理，有助于档案的保护和利用。”王鲁豫介绍，根据新档案法规定，各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障电子档案、传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用。同时还明确了电子档案的法律效力，规定：电子档案与传统载体档案具有同等效力，可以以电子形式作为凭证使用。

　　●违反新档案法规定，构成犯罪将被依法追究刑事责任

　　“档案反映了历史上各时期国家的治理活动，包含了大量的国家秘密和重要敏感信息，具有极高的情报价值，一旦发生丢失、损毁、被盗、泄密等必然直接关乎国家社会安全，直接损害国家利益。”王鲁豫说，新档案法筑牢了档案安全的底线，有助于维护国家安全。

　　其第二十三条明确，禁止买卖属于国家所有的档案。

　　同时档案法还明确，违反新档案法规定，擅自运送、邮寄、携带或者通过互联网传输禁止出境的档案或者其复制件出境的，由海关或者有关部门予以没收、阻断传输，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上五千元以下的罚款；并将没收、阻断传输的档案或者其复制件移交档案主管部门。构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成财产损失或者其他损害的，依法承担民事责任。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 郑昌伟)
[ 责任编辑：席倩倩]
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