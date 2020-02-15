李亚在督导检查文明城市创建提升工作时强调：让人民群众成为文明城市创建主体 打造共建共治共享社会治理格局

7日，市委书记李亚轻车简从、不打招呼，深入中心城区部分城中村、农贸市场和窗口单位督导检查文明城市创建提升工作。他强调，要突出重点、标本兼治，让人民群众成为文明城市创建主体，打造共建共治共享的社会治理格局。

7日，市委书记李亚轻车简从、不打招呼，深入中心城区部分城中村、农贸市场和窗口单位督导检查文明城市创建提升工作。他强调，要突出重点、标本兼治，让人民群众成为文明城市创建主体，打造共建共治共享的社会治理格局。

李亚首先来到洛龙区太康东路街道办事处二郎庙村周边察看市容市貌。在关圣街一处批发市场，李亚现场指出货物随意堆放等问题，要求切实抓好整改。在二郎庙村，李亚边走边看，要求有关部门抓好电线私拉乱扯、车辆停放无序、垃圾处置不当等问题整改，全面提升城中村综合管理水平。

洛龙区定鼎门街道办事处王庄村正在对村内道路、给排水、停车位等进行统一改造提升，并建设了村头游园，家家户户门前还补种了绿植。李亚察看了该村改造提升进展情况，与村民群众、环卫工人进行交谈，对王庄积极抓好人居环境整治给予肯定，勉励干部群众继续深化整治工作，建立常态化保洁机制，抓好游园绿化管护，因地制宜规划建设停车场，真正把这件惠民实事办到群众心坎上。李亚还察看了洛阳一运公司家属区、定鼎门街道办事处新村等地环境整治和文明创建提升工作，要求迅速行动起来，推动问题限期整改到位，营造更好的生产生活环境。

高新区北方农贸市场，改造提升后秩序和环境有较大改善。“一个摊位租金有多少？平常从哪里进货？市场环境保障有没有常态机制？”李亚与部分商贩交谈，了解市场改造提升和日常经营情况。他要求有关部门要从细处着眼、小处着手，抓好环境卫生，提升服务水平，优化招牌设置，全面提升市场管理规范化水平；要充分调动商户参加文明城市创建积极性，定期开展文明商户评选等活动，更好方便群众。

李亚还察看了洛阳火车站综合交通枢纽建设情况，来到西工区洛北街道办事处金谷园社区调研走访。他指出，要结合综合枢纽和地铁建设等工程，坚持“微改造”理念，抓好火车站站房外立面、金谷园社区商铺等的提升，完善服务功能，融入文化元素，全面提升综合环境，更好体现历史风貌特色。

调研中，李亚强调，要坚持问题导向、标本兼治，既要立足干净有序，对日常巡查排查出的问题建立台账、立即整改，解决好城中村面临的垃圾、停车、杂物、污水、线网等突出问题，又要在治本上下大力气，有序抓好道路提升、停车场建设、雨污分流、绿化种植等工作，打造优美有序的城乡面貌。要坚持创建为民，力戒形式主义，统筹抓好农贸市场、街头店铺环境提升和营业秩序，真正让人民群众在文明城市创建中得到更多实惠。要提升做好群众工作的能力水平，教育引导市民群众把文明城市创建与新时代爱国卫生运动、城市清洁行动等结合起来，养成良好生活习惯，真正让人民群众成为创建主体，全面提升社会文明程度和全社会文明素质。

李亚要求，各有关部门和属地单位要扛起主体责任，强化落实力执行力穿透力，形成条块结合、齐抓共管的工作合力。各主要负责同志要既挂帅又出征，一线指挥、现场调度，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加过硬的举措抓整改、补短板、促提升，以点上工作的迅速突破带动面上水平的整体提升，确保文明创建见实效常态化。

李亚还实地察看了应天门广场周边环境综合整治情况，对服务保障好央视秋晚等有关工作提出要求。

魏建平、王飞参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)