阿里巴巴天天正能量发布《2020年度正能量报告》 洛阳两度入选省级正能量城市

7日，阿里巴巴天天正能量发布《2020年度正能量报告》，河南省位于7年来正能量省份总榜首位，洛阳市连续两年入选省级正能量城市。

7日，阿里巴巴天天正能量发布《2020年度正能量报告》(以下简称报告)，河南省位于7年来正能量省份总榜首位，洛阳市连续两年入选省级正能量城市。

这五大人群，最具正能量

据介绍，这是阿里巴巴天天正能量第三次发布年度正能量报告。截至今年7月，由马云倡议成立的阿里巴巴天天正能量已经7年。7年来，阿里巴巴天天正能量共投入公益金近7000万，用于褒奖社会正能量人物及开展创新公益活动，奖励中外获奖者8253人，平均每天都有3笔以上正能量奖励发出。

在这些正能量人物中，民工、学生、医护、教师、警察成为最具正能量的五大人群。而今年最新的《报告》中显示，2019-2020年度，学生、医护、司机、教师、外卖哥/快递员群体成为年度最具正能量的几大群体。

这些群体也是我市众多正能量人物的一个缩影，例如轮流背摔伤老人上下楼并照顾老人的高新社区蓬莱小区社区警务室的3名辅警；路遇突发心肌梗死的男子，轮流进行心肺复苏最终让男子转危为安的河科大二附院3名医护人员；为了救掉入泔水池的酒店员工，40天里经历6次手术，因伤口感染险些被截肢的驻洛火箭军某团转业待安置干部袁鹍(kun)等等。

80后、90后首次超越70后，成为正能量担当

报告里最大的变化为正能量获奖者的年龄构成。

在获奖者中，80后的占比出现大幅增长，占所有获奖者中近30%，正如他们承担的家庭角色一样，也成长为社会正能量中坚。而且80后、90后首次超越70后，越来越多的年轻人在追求自我、成就自我的同时，选择温暖世界。

《洛阳晚报》曾经报道过的90后退役军人范旭利的故事就是一个例子。2019年5月30日晚，见骑电动车女子撞上货车受伤后，26岁的汝阳县退役军人范旭利不仅脱下短袖帮她包扎伤口，还把她背医院救治。这名只有116斤的小伙儿背起重自己十几斤的伤者，仅用时5分钟就跑到了1公里外的医院。

除此，还有今年18岁，从伊川县福利院考上大学的刘恩峰，出生后因为双腿残疾而被遗弃的他，成为伊川县福利院第一个考上大学的孩子，他也用辛勤和汗水，一步步走出了一条比别人更加艰难却又无比踏实的路。

《报告》中提到，越来越多的阿里巴巴正能量的获奖者，难以用职业或者年龄来定义。在获奖者的自我标签里，除疫情中慷慨逆行、生活里岗位上时刻救死扶伤的医务工作者外，退伍军人成为年度热门标签。

据天天正能量统计，近一年来，奖励的退伍军人近百名。曾经，他们一身戎装满腔热血保家卫国，如今，他们身处各行各业继续传递大爱与温情。

两度入选省级正能量城市

《报告》中公布了一份7年来正能量省份总榜，河南省稳居第一。其次为浙江、山东、湖北、四川、江苏、辽宁、陕西、黑龙江、湖南。而据天天正能量2019-2020年度奖励数据，湖北、浙江、山东、河南、江苏、辽宁、四川、陕西、河北、湖南十省年度获奖数据名列前茅，成为年度十大正能量省份。

除了正能量省份，这次还公布了年度省级正能量城市。今年我省入选的城市为洛阳市、郑州市和新乡市，值得关注的是，这是我市连续两年入选省级正能量城市。这是根据阿里巴巴天天正能量自2019年和2020年之间的特别奖、周评奖数据统计而来。

“自2013年7月天天正能量成立至今，获正能量周评奖、特别奖的洛阳人共有33位。”阿里巴巴“天天正能量”公益平台工作人员说。

值得关注的是，在2019年全国十佳“最美家乡人”评选中，来自我市的轮椅上的“长腿叔叔”王建国获选全国十佳“最美家乡人”，这是《洛阳晚报》自参与该活动4年来，洛阳市首位全国十佳“最美家乡人”。（洛报融媒记者 李砺瑾）