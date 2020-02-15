“99公益日”开启倒计时 青年演员盛英豪倾情代言

“99公益日”活动即将来临，在洛阳市见义勇为协会的组织下，社会各界人士纷纷献出爱心。

“99公益日”活动即将来临

在洛阳市见义勇为协会的组织下

社会各界人士纷纷献出爱心

洛阳籍青年演员盛英豪

受协会邀请出镜代言

倾情奉献VCR短片

为洛阳的见义勇为事业加油！

在最近爆火的电视剧中

相信你们一定看了《传闻中的陈芊芊》

温柔深情的男二裴恒

你也一定记得

但是你可能还不知道

盛英豪可是洛阳小伙

今天小编来和你安利一下他

盛英豪，1995年出生于河南省洛阳市，天秤座，中国内地影视男演员。2018年，主演电视剧《医妃难囚》，电影《蜀山降魔传2》。2020年，在古装甜宠轻喜剧《传闻中的陈芊芊》中，饰演裴恒，火爆全网。同时，他积极参与各类公益活动，向社会传递正能量。

盛英豪眉目俊朗

可酷可MAN

个性有态度

自信又充满青春时尚

欢迎大家多多关注@盛英豪

为英雄奉献爱心

让我们携起手来

助力见义勇为

看完家乡的偶像

让我们一起行动起来吧！

如何参与“99公益日”？

“99公益日”活动是腾讯公司响应国家9月5日中华慈善日号召开展的通过网上募捐支持公益事业的公益慈善活动。

洛阳市见义勇为协会动员社会各界积极参与本次活动。

一、活动时间：9月7日、8日、9日三天(每人每天捐款次数不限)；

二、活动规则：

01 网民爱心捐款

网民可以通过手机扫描洛阳市见义勇为项目募捐二维码进行捐款。

02 腾讯基金会配捐

9月7日至9日配捐时段内，用户每次不低于1元的捐赠，将机会随机，金额随机地获得配捐，每人每天最高可获配捐总额为999元。获得配捐当天邀请10至25名好友点赞或捐款参与集小红花活动，可获随机配捐翻倍，每日配捐配完即止，若当日配捐未配完将顺延至活动结束。

03 爱心企业配捐

自9月7日上午9点开始，每笔不低于1元的捐赠，可获得爱心企业的配捐，每家爱心企业单笔配捐最高9999元。配捐结果实时显示在项目和爱心企业配捐活动页面，先捐先配，配完即止。

04 企业一起捐

企业一起捐是由企业发动员工及员工好友集体参与“99公益日”活动的一种形式。

关于企业捐赠发票

公募机构可作为发起“一起捐”的企业出具捐赠发票(捐多少就可以开多少的增值税发票)，企业享受税收优惠政策。

详情可咨询洛阳市见义勇为协会，联系电话：0379-60268686

募捐入口

★★★★★

“99公益日”活动是互联网时代

见义勇为工作的创新之举

爱心不分大小

捐献不在多少善举不分先后

爱的全部内含仅仅在于您的积极行动

为见义勇为的英雄们献出一份爱心

献出一份真情

见义勇为彰显英雄本色

大爱无疆点燃生命之花

让见义勇为的英雄们不再“流血又流泪”

②