这本关于正能量的新书 有咱洛阳人的故事

“这个世界会好吗？”100多年前，在北大哲学系任教的思想家梁漱溟被父亲问起这个问题。当时，他给出了肯定的回答。近日，一本名为《这个世界会好的》的书出版发行，这本书记录了7年来发生在中国大地上的8000多个正能量故事，其中就有关于咱洛阳人的。

“这个世界会好吗？”100多年前，在北大哲学系任教的思想家梁漱溟被父亲问起这个问题。当时，他给出了肯定的回答。近日，一本名为《这个世界会好的》的书出版发行，这本书记录了7年来发生在中国大地上的8000多个正能量故事，其中就有关于咱洛阳人的。

这是一本关于阿里巴巴天天正能量的故事的书，也是来自中国民间关于爱与美好的故事，是7年间中国社会美好一面的全景图。2013年7月，阿里巴巴天天正能量在美丽的西子湖畔诞生。这个由马云倡议成立的公益项目，7年来投入近7000万元，奖励了8000多例凡人善举。他们的故事，近日由红旗出版社集结成《这个世界会好的》一书出版发行，被全国百家主流媒体总编辑联合推荐，引起各界热议。

书中获奖的8000多位正能量人物勾勒出新公益时代的公众群像，汇成了感动人心的公益大数据：在这个群体中，民工、学生、医护、教师、警察成为最具正能量的五大人群，年轻人成为社会正能量的主力军。他们身上，凝结着“勿以善小而不为”的古训，也折射着互联网时代人人公益理念的光彩。

这些平日里毫不起眼的小人物身上，散发着不寻常的人性光彩，其中一位是来自我市汝阳县的“诚信包工头”陈武现。他的故事发生在1999年，当时因工地负责人消失而欠下工友工钱，此后陈武现15年四处打工、变卖家产用以偿债，直到2014年，将欠下的近2万元全部还清。

2015年，纽约证券交易所(NYSE)在北京“水立方”为阿里巴巴“双11”举行远程开市敲钟仪式上，来自洛阳的陈武现，作为8位天天正能量的代表之一，受邀担任仪式敲钟代表，与马云等人共同见证了这一刻。

陈武现是公益群体中的一个代表。7年来，从这个群体里走出了十余位“感动中国”人物和数以百计的地方“道德模范”。这个特殊的人群也成为爱心传导的链条，成为正能量传播者，让爱心进一步扩散。（洛报融媒记者 李砺瑾）