洛阳田间地头活跃着一批科技特派员

“还不错，一株96个果，丰收在望！”上周六，太阳热辣辣，张向召蹲在洛阳市宜阳县柳泉镇元村一片绿油油的花生地里，又是看墒情，又是量株高，还随机拔了两株，一五一十地数起了结果量。

“还不错，一株96个果，丰收在望！”上周六，太阳热辣辣，张向召蹲在洛阳市宜阳县柳泉镇元村一片绿油油的花生地里，又是看墒情，又是量株高，还随机拔了两株，一五一十地数起了结果量。

站在一旁的宜阳县宏展种植农民专业合作社负责人马书通，嘴里嚼着新鲜的花生，乐呵呵地瞅着正在忙碌的张向召：“科技特派员就是‘特别’，直接进地，免费服务，比我们种植户还上心……”

张向召是洛阳农林科学院花生课题组组长，同时是该院服务乡村振兴科技特派员。

去年下半年以来，洛阳农林科学院认真学习领会习近平总书记视察河南时关于乡村振兴、脱贫攻坚的重要讲话精神，围绕市委工作部署，不断强化科技服务和引领示范，深入推进“五个一百”行动，即选拔100名农林科技人员成立“服务乡村振兴科技团”，围绕“100个乡村振兴示范村或贫困村”进行科技支持助推产业发展，建设100个优质农林科技示范基地搞好示范引领助推结构调整，对接好100个农业产业化经营主体进行特派员服务助推产业做强，推广农林新品种、新技术100个以上促进成果转化助推脱贫攻坚。

一年来，像张向召这样直奔田间地头开展科技服务，已成为洛阳农林科学院科技人员的工作常态。

台账显示，今年以来，洛阳农林科学院技术人员科技下乡近千人次，服务乡村振兴示范村、扶贫村114个，服务产业实体104家，服务示范基地90个，推广新品种、新技术80项次，举办科技培训、科技讲座近百场次，还组织科技服务人员开展农业生产调研、进行专家团会诊，为有需求的村或经营实体撰写产业发展意见书。疫情期间，该院科技特派员还录制了十几个视频课件，通过微信、电话等形式开展“远程问诊”，确保不误农时。

为确保科技特派员到农村一线开展科技服务的主动性、精准性和有效性，洛阳农林科学院明确了工作专班，出台了分类管理办法、督查考核办法等制度，还引入了服务对象好差评机制。

“只有走到田间地头，才能走进群众心头。”张向召坦言，“如果咱的服务解决了群众难题、改善了群众的生产生活，群众发自内心地称赞你，那么，比发表什么论文都高兴！”

今年6月，在张向召等人的动员协调下，百亩高油酸花生品种豫花37示范基地落户元村。从播种那天起，张向召和同事们隔三差五就到花生地里看一看，指导田间管理，提前防治病虫害，为农民丰产丰收保驾护航。

“老马，少吃点儿，油大，吃多了小心拉肚子！”张向召半开玩笑地说。

“知道，知道，播种时我就测试过，咱这‘高油酸’花生出油率能达到57%，比普通花生高出10多个百分点呢！”马书通说着又往嘴里塞了一颗，“明年扩大种植面积，至少1000亩！”(洛报融媒记者 孙自豪 通讯员 马克义 文/图)