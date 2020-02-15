白露节气到 “三秋”要抓紧 （二十四节气与洛阳）

“蒹葭苍苍，白露为霜”“露从今夜白，月是故乡明”“月明白露秋泪滴”……白露原指一种物候现象，即清晨的露水日益加厚，在草木上凝结成一层白白的水滴，所以这时的节气称为白露。

“蒹葭苍苍，白露为霜”“露从今夜白，月是故乡明”“月明白露秋泪滴”……白露原指一种物候现象，即清晨的露水日益加厚，在草木上凝结成一层白白的水滴，所以这时的节气称为白露。

今日是二十四节气中的白露，也迎来了一年中秋收、秋耕、秋种的“三秋”大忙时节。

昼夜温差较大，迎来“三秋”大忙

《月令七十二候集解》中提道：“秋属金，金色白，阴气渐重露凝而白也。”古人把节气和五行学说结合在了一起，认为秋季属于五行中的金。中国先秦史学会原副会长、我市著名文史学家蔡运章认为，金有肃杀之气，和万物凋零的秋季吻合，这个季节的代表颜色是白色，所以将秋天的露水叫白露。

我市著名民俗学家刘百灵说，白露时节昼夜温差较大，农谚说“过了白露节，夜寒白里热”。露水是白露节气的主要特征，标志着天气转凉。

白露过后，正是“三秋”大忙时节。《洛阳市志·民俗志》中的“洛阳传统节气候应”部分提到，白露的候应是“玉米成熟、芝麻乳熟、山地种麦、收割谷子”。豫西地区的农民此时开始收玉米、芝麻、绿豆等。农谚有“谷子上囤，核桃挨棍”，白露前后山区收核桃。在我市洛宁、栾川、宜阳、嵩县等山区，开始小范围种小麦，其他县区也开始耕地、施肥。“深耕加一寸，顶上一茬粪。翻地适当深，黄土能变金。”这则农谚生动地描述了深耕翻地的重要性。

在豫西山区，有白露做凉粉的习俗，家家户户用在山上捡到的橡子制作成凉粉，成为一道特色小吃，也成为很多人心底的家乡味道和记忆。

欢快迎秋社节，祭社神报丰年

“白露节气有许多风俗，秋社是其中之一。”刘百灵说，秋社一般在立秋后的第5个戊日，即白露、秋分前后举行，是一种庆祝丰收、祭祀神灵的喜庆活动。

《中国风俗通史·两周卷》提到，社日节是中国古代祭祀社神的节日，分为春社和秋社。社神就是土地神，社日节的盛行反映了先民对土地的崇高敬意。社神在周代是一个非常尊贵和重要的神祇，从天子到庶人都要祭祀社神。周人祭社的目的有祈求好收成、祈雨求晴、祈求消灾，甚至还有求子、祈求战争胜利等。

到了秦汉时期，社祭的目的已经从“为民祈谷”，扩展到更为广泛的福祉祈求。社日节成为一个欢快的节日，不同家庭聚在一起奏乐歌舞，宴饮活动也成为社日节不可缺少的内容。

《中国风俗通史·宋代卷》提到，在宋代，秋社和春社一样，都是古人祭祀社神的日子，时间约在新谷登场的农历八月。如果说春社是向社神祈丰年的话，那么秋社就是向社神报丰年。在举行隆重的祭神仪式后，大家可以获得社酒、社肉，然后一起享用。

鸟儿你来我往，“秋兴”热闹上场

白露作为“气始寒”的季节，有“鸿雁来、玄鸟归、群鸟养羞”三候。在河南黄河湿地国家级自然保护区工作了21年的马朝红说，鸿雁俗称大雁，是北方的冬候鸟，每年“热归塞北、寒来江南”。一部分从北方飞来的大雁会把洛阳作为越冬地，也有的会再往南到鄱阳湖、洞庭湖等地越冬。玄鸟指的是燕子，这是一种“春日北归、秋日南迁”的夏候鸟，白露的时候，燕子就要往南飞了。“群鸟养羞”是说各种北方的鸟开始储存干果等食物以备冬季生活。

白露时节的使者，除了鸟儿还有曾在小暑时登场的蟋蟀。白露以后，田间地头的蟋蟀卖力地鸣叫起来，“秋兴”好戏也热闹上场。《清嘉录》中记载：“白露前后，驯养蟋蟀，以为赌斗之乐，谓之‘秋兴’。”

“譬如朝露，去日苦多”，白天隐于空中的水汽，夜晚悄然凝聚，滋润大地。这如同辛勤耕耘的园丁，他们用毕生的心血培育着祖国的花朵，白露之后便是教师节，向他们致敬！（记者 李砺瑾/文 贾建民/图）