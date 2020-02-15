洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳中小学校开展主题活动 培养学生树立节俭意识
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-07 08:28

　　新学期伊始，我市广大中小学校通过开展丰富多彩的主题活动，倡树勤俭节约的良好风尚，培养学生树立节俭意识，养成勤俭好习惯。

　　新学期，我市很多中小学校把厉行节约作为开学第一课。以未来小学为例，该校通过主题班会、主题演讲、观看教学视频等形式，对学生进行教育；引导学生发散思维，以厉行节约为核心，绘制思维导图；组织学生制作手抄报，践行节约理念。为充分调动孩子们的积极性，该校启动了“光盘小明星节约小标兵”评选活动，还把厉行节约纳入学校德育考评体系，明确奖惩措施，规范师生行为。

　　午餐时间，洛阳市第二外国语学校洛龙校区的学生按照疫情防控要求，保持合理间距错峰进入食堂就餐。食堂门前，一名学生手持话筒用中英文即兴演讲，向前来就餐的同学讲述厉行节约的重要意义。该校将厉行节约落实在排队就餐、清理桌面、回收餐具等具体环节，从每件小事抓起，培养学生的文明素养。此外，该校餐厅还通过设置节粮主题涂鸦墙、开展争做光盘小使者征文活动，调动学生参与的积极性。

　　近日，涧西区东升二小开展了“厉行节约拒绝浪费”红领巾在行动系列主题活动，向全体师生及家长发出“拒绝舌尖上的浪费从我做起”倡议书，号召大家从自己做起，从小事做起，对浪费现象说“不”，让勤俭节约成为一种风尚。学生们拍摄节俭小视频、制作节俭手抄报，并走到社区、街头，宣传节俭美德，进一步增强了勤俭节约意识，树立了“浪费可耻、节约为荣”的观念。（记者 孟山 通讯员 王宇清 金广川）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • 应天门中州渠水系改造：美化环境 提升...
  • 央视中秋晚会舞台正加紧施工 关于应天...
  • 洛阳望朝岭立交“十一”前将全面建成通车
  • 2020年央视中秋晚会落户洛阳的消息引...
  • 对城市“蜘蛛网”说不！洛阳对飞线乱...
  • 李亚主持召开市委专题会议研究产业园...
  • 新安县老年人助餐中心：老人助餐服务 ...
  • 洛阳将面向高层次人才提供363个事业单...
  • 去年洛阳研发投入强度首超全国平均水平
  • 湖景映晴空 洛城好风光
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月4日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳湛蓝天空点缀“棉...
    洛阳增加和亮化体育场...
    洛浦公园沿乐道建起多...
    【高清图集】洛阳首条...
    精彩热帖

    洛邑古城

    晨舞

    灰鹭

    美丽格桑花
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605