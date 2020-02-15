洛阳中小学校开展主题活动 培养学生树立节俭意识

新学期伊始，我市广大中小学校通过开展丰富多彩的主题活动，倡树勤俭节约的良好风尚，培养学生树立节俭意识，养成勤俭好习惯。

新学期伊始，我市广大中小学校通过开展丰富多彩的主题活动，倡树勤俭节约的良好风尚，培养学生树立节俭意识，养成勤俭好习惯。

新学期，我市很多中小学校把厉行节约作为开学第一课。以未来小学为例，该校通过主题班会、主题演讲、观看教学视频等形式，对学生进行教育；引导学生发散思维，以厉行节约为核心，绘制思维导图；组织学生制作手抄报，践行节约理念。为充分调动孩子们的积极性，该校启动了“光盘小明星节约小标兵”评选活动，还把厉行节约纳入学校德育考评体系，明确奖惩措施，规范师生行为。

午餐时间，洛阳市第二外国语学校洛龙校区的学生按照疫情防控要求，保持合理间距错峰进入食堂就餐。食堂门前，一名学生手持话筒用中英文即兴演讲，向前来就餐的同学讲述厉行节约的重要意义。该校将厉行节约落实在排队就餐、清理桌面、回收餐具等具体环节，从每件小事抓起，培养学生的文明素养。此外，该校餐厅还通过设置节粮主题涂鸦墙、开展争做光盘小使者征文活动，调动学生参与的积极性。

近日，涧西区东升二小开展了“厉行节约拒绝浪费”红领巾在行动系列主题活动，向全体师生及家长发出“拒绝舌尖上的浪费从我做起”倡议书，号召大家从自己做起，从小事做起，对浪费现象说“不”，让勤俭节约成为一种风尚。学生们拍摄节俭小视频、制作节俭手抄报，并走到社区、街头，宣传节俭美德，进一步增强了勤俭节约意识，树立了“浪费可耻、节约为荣”的观念。（记者 孟山 通讯员 王宇清 金广川）