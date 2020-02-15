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洛阳团市委开展“擦亮青年文明号 青春献礼迎国庆”主题实践活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-07 08:22
青年志愿者们在瀍河区北关社区清理广告

　　“多亏青年志愿者们帮忙，楼道被清理得干干净净，小区面貌焕然一新！”昨日上午，涧西区天翔花苑小区居民张女士高兴地说。

　　当天，共青团涧西区委积极组织辖区中国一拖集团有限公司、机械工业第四设计研究院有限公司、中色科技股份有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、河南柴油机重工有限责任公司等“青年文明号”集体及一拖技术学院学生60余人，在湖北路街道办事处天翔花苑小区开展“‘青年文明号’助力文明城市创建”志愿者服务活动。

　　活动中，青年志愿者们充分发挥生力军和突击队作用，在老旧小区整治中，帮助居民清理违章建筑中的杂物垃圾、规范自行车摆放、清理楼道小广告、发放市民文明手册等。同时，志愿者们积极向居民宣传环保知识，引导居民规范文明行为，增强文明意识，提升文明素质。志愿者们表示，今后他们将继续发挥“青年文明号”的示范作用，参与各种形式的公益活动，促进社会正能量的传播，为建设文明和谐的社会贡献青春力量。

　　近日，团市委启动“擦亮青年文明号青春献礼迎国庆”主题实践活动，旨在发挥“青年文明号”在各行各业生产、经营、管理和服务工作中的示范作用，团结带领全市广大青年积极参与文明城市创建和副中心城市建设，为新中国成立71周年献礼。

　　连日来，越来越多的青年志愿者活跃在创建文明城市一线。4日下午，中国铁建十五局城建公司总部青年志愿者到瀍河区北关社区开展志愿活动，对该社区老旧小区及背街小巷进行全面清扫、拔除杂草、清理垃圾、规范车辆停放等，以实际行动扮靓文明洛城。

　　团市委相关负责人介绍，9月至10月，“擦亮青年文明号青春献礼迎国庆”主题实践活动将号召全市各级“青年文明号”集体及各级“青年文明号”争创集体，开展品牌青年志愿服务活动、助力农贸市场提升活动、助力黄河流域生态保护和高质量发展活动、献礼祖国华诞快闪活动、“走进青年文明号”职业体验活动和进校园主题教育活动，立足岗位、文明从业、践诺履诺，积极发挥先锋示范作用，擦亮“青年文明号”金字招牌，将创建全国文明城市和本职工作有机结合起来，展现洛阳青年良好的精神风貌，凝聚起共建共治共享的强大正能量。(记者 李冰 通讯员 彭海 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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