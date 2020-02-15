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变故虽令家庭经济困难 她们却能积极乐观面对
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-07 08:34

　　昨日，我们接到家庭贫困学生李戈戈与于淋淋递交的阳光助学金申请。两名学生有一个共同点：在她们小时候，父亲不幸去世。虽然家庭发生变故，家里经济困难，但她们从不抱怨，乐观向上，渴求通过知识改变自己的命运，并为家人减轻负担。

李戈戈在填写个人信息

　　姓名：李戈戈

　　毕业学校：伊川县第一高级中学

　　高考分数：524分

　　李戈戈是伊川县鸦岭镇常川村人，今年高考成绩524分，现已被新乡医学院三全学院临床医学专业录取。在她上小学的时候，父亲因意外去世，母亲改嫁，她与弟弟跟着爷爷奶奶生活。她上初中后，奶奶突发脑梗死，并留下了后遗症，平时没有断过药，家里的重担落在年迈的爷爷肩上。李戈戈家种了10多亩地，其中一部分是邻居看她家经济困难免费让他们种的。

　　2016年，经晚报牵线，热心市民王先生得知了李戈戈家里的情况，开始资助她。当时，李戈戈上初中，学校免除了其学费和住宿费，王先生便资助其在学校期间的伙食费，每学期1000元。李戈戈上高中后，他每月资助其500元，直至其高中毕业。

　　今年，李戈戈考上了大学，学费1.5万元。王先生认为，他一个人的力量有限，希望有更多爱心人士伸出援手帮助孩子。“尽管戈戈的家庭条件不好，可我从没听戈戈抱怨过，她很坚强，学习也很刻苦。”王先生说。

　　对于王先生的资助，李戈戈很感激：“王伯伯逢年过节会到我家里看望，将来我毕业参加工作能挣钱了，一定好好报答他。”

于淋淋与姨妈展示录取通知书

　　姓名：于淋淋

　　毕业学校：河南轻工职业学院

　　专升本分数：109分

　　于淋淋是洛龙区龙门办事处花园村人，眼下，她正为13日到学校报到作准备。在她5岁的时候，父亲不幸去世。家庭变故并未让她意志消沉，反而激励她自立自强。

　　前几年，她家里房子漏水需要翻修，加上奶奶生病、妹妹上学，家里欠了几万元外债。2017年，她参加了高考，成绩刚过本科线，考虑到能报考的本科院校学费比较高，怕给家里增添负担，便报考了一所专科院校。“当时想着好好学习，将来可以专升本。”于淋淋说。

　　在河南轻工职业学院上学的3年，于淋淋在课余时间做兼职，从事销售、家教等工作，寒暑假也不闲着，会打一些短工，几乎没向家里要过生活费。她在学习方面也没落下，成绩在班里名列前茅，每年都获得奖学金或助学金。在今年的专升本考试中，她如愿考入郑州财经学院电子商务学院市场营销专业。

　　于淋淋的姨妈刘红凤说，孩子知道家庭条件差，肯吃苦、能吃苦，而且乐观坚强，知道替家里分忧，近期看到晚报关于阳光助学的报道，特意带孩子来报名申请。（记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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