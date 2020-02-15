嵩县：深耕沟域奔小康

石房石屋比邻而建，石墙石院随形而就，石碾、石磨、石槽、石磙、石桌、石凳随处可见……走进嵩县九皋镇鹤鸣皂角岭沟域经济示范带的“石头部落”，宛若回到了古老的农耕社会，有一种“归园田居”的味道。

“手绘小镇”景色新

石房石屋比邻而建，石墙石院随形而就，石碾、石磨、石槽、石磙、石桌、石凳随处可见……走进嵩县九皋镇鹤鸣皂角岭沟域经济示范带的“石头部落”，宛若回到了古老的农耕社会，有一种“归园田居”的味道。

《诗经》有云：“鹤鸣于九皋，声闻于天。”鹤鸣皂角岭因此而得名。这里地处伊川、汝阳、嵩县三县交界，山高路险，环境恶劣。这里曾经的贫困程度，透过眼前这“石头山”“石头村”便可见一斑。

困则思变，变则通达。得益于沟域经济发展理念植入，这里的山坡地都种上了耐旱耐瘠薄的皂角树，规模达到2.3万亩，并形成了集育苗、种植、加工、销售于一体的产业链，成为闻名全国的皂角之乡，“石头村”也“摇身一变”成了乡村旅游的“网红打卡地”。

从贫穷困苦到孕育希望，鹤鸣皂角岭的嬗变是嵩县沟域经济发展的一个缩影。

嵩县素有“九山半岭半分川”之称，海拔1000米以上的山峰就有700多座，森林覆盖率超过65%。然而，大山的阻隔让生活于此的山乡群众饱受贫困之苦，这里成为全省为数不多的深度贫困地区之一。

理念一转天地宽。近年，嵩县把发展沟域经济作为农业农村工作的主攻方向，坚守南部生态涵养区定位，因地制宜、科学规划、多措并举，先后打造了九皋镇鹤鸣皂角岭、车村镇明白河谷等5个市级沟域经济示范带，完成投资9.4亿元，实现产值13亿元。以市级示范带为牵引，越来越多的沟域正在发生由表及里的深刻变革。

沟域经济要靠产业，产业发展要有特色。嵩县结合资源禀赋，大力发展“林、牧、烟、药、菌、桑蚕”六大特色产业，累计发展经济林50万亩、中药材48万亩、蚕桑1.5万亩、食用菌1.5亿袋，形成丹参、嵩胡、桔梗等8个万亩中药材种植基地，一跃成为全省重要的皂角产业基地、中药材种植基地、香菇种植基地、蚕桑种养基地。

作为南部生态涵养区，伏牛山、陆浑湖“一山一湖”塑造了嵩县独特的生态格局。域内还分布着两程故里、云岩寺等人文景观。在沟域经济发展中，嵩县力推一、二、三产融合，打造了白云小镇、“手绘小镇”、两程故里等生态游、乡村游、文化游的新亮点。

绿水青山就是金山银山。绿色是沟域经济的底色，留得青山方能赢得未来。置身龙潭沟沟域经济示范带，陆浑湖万顷碧波，山坡上绿意盎然，田园小品、特色文化墙点缀其间，生态之美、乡村之韵相得益彰。

放眼全域，嵩县立足黄河流域生态保护和高质量发展，统筹推进综合治理、系统治理、源头治理，绿化了青山、加固了河堤、美化了村庄、净化了空气，生态家底更加厚实。

来到汝河之畔，群山环抱的三合村“手绘小镇”，写生大军源源不断。学生来了，要吃、要住、要娱乐，走了还要带特产，处处都是商机。在沟域经济发展中，当地注重完善利益联结机制，累计带动4000余名贫困群众增收，沟域内所有行政村集体经济收入均在5万元以上，实现了投资者有赚头、村集体有收益、贫困户有就业的共赢。

“沟沟岔岔、山山峁峁是沟域经济发展的主战场，也是脱贫攻坚的最前线，二者互促共进，目标一脉相承，都是为了让山区群众过上好日子。”嵩县县委书记徐新表示，嵩县要认真落实市委部署要求，保持定力、久久为功，以沟域经济助力脱贫攻坚，闯出一条脱贫致富的康庄大道。(记者 白云飞 文/图)