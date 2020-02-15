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以更多“点上突破”激活创新潜能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-07 08:11

　　通过实现进口替代，医疗保健制氧系列分子筛上半年销售额大幅增长162.4%，推动净利润等核心指标上升！今年，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司以“一招鲜”创造逆势增长，展现后疫情时代危中寻机的智慧和定力。以创新创业引领内循环，需要的正是更多这样的“点上突破”。

　　自主创新事关国家民族命运，是形成以国内大循环为主体的关键。在波涛汹涌的世界经济大潮中，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，要做好没有“外援”的底线思维准备。这意味着要“勇于开顶风船”，打“攻坚战”，进“无人区”，补足创新薄弱点，使发展建立在更加稳固的基本盘之上，步入“岭深常得蛟龙在，梧高自有凤凰栖”的新境界。

　　常识告诉我们，堵口越狭窄，水流迸发的动能就越强。由此及彼，谁能疏浚内循环的创新“堵点”，谁就能顺势激流、乘势勇进。近年，我市以自创区建设为抓手推进创新驱动发展，聚焦产业核心关键技术和技术堵点，推动自创区产业集群专项首批12个课题共突破50余项核心关键技术，形成一批实现规模化量产的创新产品。从中硅高科高端电子级多晶硅打破国外垄断，让更多“中国芯”用上“中国料”，到中信成像工业CT技术打造“中国首台套”，首次应用于航空检测，创新尖兵为提升我国产业链供应链稳定性和竞争力贡献“洛阳方案”，靠的就是在创新链条的薄弱点上久久为功，实现“从0到1”的突破，最终在融入内循环中收获产业转化的“乘数红利”。

　　不难看到，实现更多创新“点的突破”，“下好先手棋”是题中之义。当5G还在“尝鲜”阶段时，江苏省已发布涵盖6G通信等前沿技术在内的80项重点研发计划，体现的正是前瞻性思维。前不久，我市7项目入选郑洛新自创区创新引领型产业集群专项，我省也印发郑洛新自创区有关方案，支持我市建设智能装备产业共性关键技术创新与转化平台，到2025年攻克10项制约产业发展的“卡脖子”共性技术。借力于这些精准“作战图”，我们更要立足自身优势，着力在高端轴承、金属材料、新材料等领域突破一批关键核心技术，力争走在全省全国前列，“点”亮引领内循环之路。

　　青山遮不住，毕竟东流去。置身中国经济内循环的澎湃浪潮，让我们畅通创新一个“点”，牵引产业一条“线”，带动高质量发展一个“面”，见证更多“洛阳创新”引领“浪尖”、弄潮前行！(张锐鑫)
[ 责任编辑：崔利利]
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