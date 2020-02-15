洛阳207家企业组团参加2020年中国国际服务贸易交易会

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会在北京正式开幕。我市207家企业通过线上线下方式组团参加，共签约8个项目，总投资额22.3亿元。

9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会在北京正式开幕。我市207家企业通过线上线下方式组团参加，共签约8个项目，总投资额22.3亿元。

此次服贸会，我市共注册线上线下参展参会企业207家。其中，中信重工、中国一拖集团有限公司等我市重点企业在数字平台上设立网上展区，展出中信重工特种机器人、东方红-LF2204轮式拖拉机、朴泰自动化喷涂机器人等产品，通过丰富的产品和技术展示洛阳服务贸易企业的创新技术和服务。

同时，服贸会现场处处可见洛阳元素。在河南省展厅，现场播放的宣传短片《龙门寻秘》，吸引了众多观众驻足观看。洛阳圣瑞机器人和洛阳千歌机器人的工业机器人、讯罗大数据科技(洛阳)有限公司的人脸识别支付一体机、河南盛世云德信息技术发展公司的全息透明景箱、洛阳三彩艺陶瓷有限公司的三彩盘等企业展品在河南省展厅摆放，展示了我市服务贸易的优势和潜力。

记者了解到，围绕此次展览展示活动和河南省主题日服务贸易推介洽谈会，我市前期开展了点对点精准邀商和项目对接。9月5日，洛阳市线上线下共签约8个项目，总投资额22.3亿元，涵盖文化旅游、大数据、智能制造、化工等领域和产业。其中，线下签约项目3个，总投资额20亿元，分别是总投资10亿元的高新区博奥特智能终端研发及制造中心项目、总投资5亿元的联东U谷洛阳高新产业园项目和总投资5亿元的老城区“一带一路”文化数贸港创意中国暨高铁丝路项目。当天，作为河南省唯一的园区代表，洛阳国家大学科技园受邀上台向全球推介园区服务贸易优势产业。

近年，我市强力实施开放带动主战略，充分发挥制造业基础雄厚、科研实力突出、文化旅游资源丰富等优势，大力发展服务贸易，培育了以中信重工为代表的工业设计服务、以栾川钼业为代表的金融服务、以中石化洛阳工程有限公司为代表的工程设计服务等200余家服务贸易企业，与美国、英国、印度、新加坡、韩国、哈萨克斯坦等150余个国家发生服务贸易。2019年，全市服务贸易进出口总额4.89亿美元，总量居全省第2位，其中对外文化旅游服务、商业服务、建筑工程设计服务、工业设计服务等特色领域占服务贸易总额的60%以上。

市商务局相关负责人介绍，我市将积极探索服务贸易创新发展新模式、新经验，在“高端装备制造+服务”“工程+服务”国际化、推动“文化旅游+”融合产业创新、运用信息技术推进“服务+”、培育壮大数字贸易、深化金融服务创新等方面先行先试，积极申报国家服务外包示范城市，进一步深化改革、扩大开放，推动副中心城市建设，打造带动全省高质量发展新的增长极。

副市长胡加彬带队参会。(记者 李迎博 通讯员 李亚君)