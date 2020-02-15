新安农家女刘琴华出版四卷《黄河故事》 助力传承黄河文化

新安县城关镇的农民刘琴华，30年来不停奔走在黄河两岸，寻找文化遗迹，搜集黄河故事，并自筹资金整理出书。从2012年至2015年，刘琴华出版了三卷《黄河故事》。近日，她的《黄河故事·卷四》正式出版。

出版的《黄河故事·卷四》

新安县城关镇的农民刘琴华，30年来不停奔走在黄河两岸，寻找文化遗迹，搜集黄河故事，并自筹资金整理出书。从2012年至2015年，刘琴华出版了三卷《黄河故事》。近日，她的《黄河故事·卷四》正式出版。

从小爱听黄河故事，长大后兴趣变为事业

刘琴华今年57岁，是新安县城关镇的一个农民，她小时候最大的乐趣就是听大人们“拍瞎话儿”(方言，意为讲故事)，讲黄河故事。

上初二时，因家庭困难，刘琴华辍学回了家。在生产队期间，刘琴华喜欢利用休息时间让村里的老人给她讲故事。故事听多了，刘琴华逐渐有了搜集整理黄河故事的想法。

1990年，刘琴华正式把兴趣变为事业。30年来，刘琴华不停地奔走在黄河两岸，只为寻找原汁原味的黄河故事。有时，为了把仅有一两句话的传说扩充成完整的故事，刘琴华白天穿梭于乡村采访老人，晚上查阅古籍寻找有关线索。就这样，很多几近失传的黄河故事被她一一记录了下来。

从2012年至2015年，刘琴华在新安县相关领导和新安县职业高中的大力支持下，先后出版了三卷《黄河故事》，内容涉及民间故事、药物故事、民俗故事等20余类500多篇。近日，她编著的《黄河故事·卷四》由白山出版社正式出版。

书中多是神话传说，讲述方式很接地气

翻开《黄河故事·卷四》，记者看到，全书分为河洛故事、神话人物等8个章节，每个章节均由若干篇诸如“皇帝娶亲”“神农教农”“包公选师爷”一类的小故事组成。

故事的讲述方式十分接地气。比如，“玄帝庙的故事”一文描述玄帝与儿子的对话时是这样写的：“那儿风水地气太大，咱家人命薄福浅……”又比如“洪阳的来历”一文解释地名来历时说：“地的名，树哩影。天下的地方都不是胡叫的，都有来历……”

此外，全书170多篇故事的后面，大部分都配有插画。这些插画均由新安县职业高中美术部的学生所作。

《黄河故事》有利于黄河文化的传承

“‘黄河故事’是一座珍贵的文化金矿，我只是一个小小的矿工。希望更多人耐心读读书中的故事，从中汲取对自己有用的内容。”刘琴华说，黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂。随着老人们陆续离世，深藏于民间的“黄河故事”资源正在不断流失，而部分年轻人对传统文化缺乏兴趣，使“黄河故事”的传承面临难题。她接下来将考虑怎样更好地把黄河文化传承给年轻人。

“《黄河故事》有利于黄河文化的传承。”中国民俗学会理事、市著名民俗学家刘百灵说，祖先在神话中探讨日月星辰、山川河流的诞生，探讨生命的起源、生死的轮回。人们阅读这些神话传说的过程，就是了解古人思维方式的过程，这对传承黄河文化乃至中华文化有着积极的作用。

延伸阅读

《黄河故事·卷四》部分故事

“撒雪补天”远古时期，天的西北边坍塌出一个大窟窿。盘古还没出世就在妈妈的肚子里使用法术补天。过了十多年，他问妈妈：“妈呀！你看西北边的天长严实了没？长严了，我就出来了。”他妈看看天说：“天还没长严实呢！”盘古又在妈妈的肚子里待了十多年，又问：“天长严实了没？”他妈着急让盘古出世，便说：“长严实了！”盘古一听，喜得一下子从妈妈的胳肢窝里蹦了出来。盘古一看，妈妈的胳肢窝有个窟窿，正在流血，赶紧拾起地上一把鬃毛往妈妈的胳肢窝里塞，血一下子止住了。从此，人的胳肢窝有了腋毛。但是，盘古抬头一看，天的西北边还有窟窿，又拿起冰疙瘩使劲补。从此，西北风就成了刺骨的寒风。（记者 刘嘉仪 文/图）