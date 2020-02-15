去年洛阳研发投入强度首超全国平均水平

我市研发投入强度再创新高！记者日前从市统计局获悉，经国家统计局审核反馈，2019年我市研发投入强度达到2.37%，首次超过全国平均水平，连续两年居全省第一位。

我市研发投入强度再创新高！记者日前从市统计局获悉，经国家统计局审核反馈，2019年我市研发投入强度达到2.37%，首次超过全国平均水平，连续两年居全省第一位。

2019年9月，习近平总书记在河南考察时强调，要推动经济高质量发展，把创新摆在发展全局的突出位置。

近年，我市把研发投入作为构建现代创新体系的重要支撑，按照“政府引导、企业为主、市县联动、部门协同”的总体思路，深入开展研发投入“增量进位”专项行动，引导全社会加大研发投入，为经济高质量发展注入强劲动力。

研发投入强度再创新高

何谓研发投入强度？它是研发投入在生产总值中所占比重，也就是说这个指标的分母是GDP。

据统计，2019年，我市研发投入总量为119.23亿元，较上年增加19.87亿元，增长20.0%；研发投入强度达到2.37%，较上年提高0.23个百分点。

2.37%，意味着什么？

纵向看，我市研发投入强度近年呈现增长明显加速的态势。2013年，我市研发投入强度为1.59%。2017年，我市研发投入强度首次突破2%，达到2.01%，此后这一指标连续3年超过2%。

横向看，2019年我市研发投入强度分别高出全国平均水平0.14个百分点、全省平均水平0.91个百分点，首次超过全国平均水平，连续两年居全省第一位。

市科技局相关负责人表示，2019年全市研发投入强度达到2.37%，这一指标是在去年我市GDP突破5000亿元大关的基础上实现的，是在分母较高增长的前提下实现的高增长，说明我市现代创新体系整体效能不断增强，创新能力和效率进一步提升。

企业创新能力加速提升

企业、政府属研究机构、高等院校是研发活动的三大执行主体，随着创新驱动发展战略深入实施和全市“9+2”工作布局的深入推进，三大执行主体的研发投入持续增加。

2019年

●全市企业、政府属研究机构和高等院校研发经费分别达到91.09亿元、24.07亿元和4.07亿元，分别比上年增长22.9%、12.1%和8.2%

●企业、政府属研究机构、高等院校对全市研发投入增长的贡献率分别约为85.4%、13.1%和1.6%

与上年相比，企业对全市研发投入增长的贡献提高11.3个百分点，是拉动全市研发投入增长的主要力量。

“上述数据表明，全社会研发投入力度不断加大，企业创新主体地位进一步增强。”市科技局相关负责人表示，近年，我市着力健全“科技型中小企业、高新技术企业、‘瞪羚’企业、创新龙头企业”的梯度培育机制，鼓励引导更多企业依靠科技创新做强做优，着力培育更多创新“尖兵”。目前，全市高新技术企业超过600家，国家科技型中小企业超过1600家，数量居全省前列。

规模以上工业企业研发投入继续保持高速增长。

2019年

●全市纳入研发统计的规模以上工业企业1796家，有研发活动的企业607家，有研发活动企业占比为33.8%，比上年提高11.4个百分点

●规模以上工业企业研发投入79.31亿元，较上年增加16.63亿元，增长26.5%，占全社会研发投入的比重提高6.6个百分点。

规模以上工业企业研发投入强度达到1.73%，比上年提高0.51个百分点，高出全国平均水平0.41个百分点，高出全省平均水平0.5个百分点。

企业加大研发投入，创新能力显著提高，创新成果大幅上升。2019年，全市纳入研发统计的规模以上工业企业中，大中型工业企业研发经费投入61.27亿元，专利申请2549件，有效发明专利3666件。

创新生态环境持续优化

近年，市委、市政府高度重视科技创新工作，积极通过财税金融政策保障体系，充分发挥政府对科技创新的引领作用。

2019年，全市财政科技资金支出25.98亿元，较上年增加6.97亿元，增长36.7%。财政科技资金占一般公共预算支出比重为4.0%，较上年提高0.8个百分点，高出全省平均水平1.9个百分点。

政府引导企业加大研发投入的税收减免政策落实效果显著提升。以规模以上工业企业为例，2019年企业享受的研究开发费用加计扣除减免税和高新技术企业减免税分别达到6.64亿元和5.68亿元，与上年相比，分别增加3.07亿元和2.54亿元，分别增长86.0%和80.9%。

在“硬政策”不断加强的同时，我市还积极打造有利于科技创新的“软环境”。

持续发力“双倍增”行动——我市持续巩固深化创新主体创新平台梯次培育格局，扩大高新技术企业等创新主体数量规模，厚植创新沃土。2019年，全市创新主体增至3293家、创新平台达到2332个。

发力重大科技专项——我市以重大科技专项为引领，着力推动产业技术创新。2019年，全市围绕“565”产业领域核心关键技术“卡脖子”难题，布局实施市级科技重大专项76项，撬动企业研发投入12.4亿元。(记者 戚帅华 通讯员 黑星瑞 李亚楠)