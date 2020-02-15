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洛阳今天多云到晴天局地有阵雨 气温20℃到34℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-07 08:02

昨日，洛城碧空如洗，蓝天白云下，兴洛湖公园美景如画 记者 张光辉 摄

　　“芳草歇柔艳，白露催寒衣。”今天，我们迎来二十四节气中的白露，它是二十四节气中的第十五个节气，也是秋季的第三个节气，表示孟秋时节的结束和仲秋时节的开始。

　　白露是反映自然界气温变化的节令，露是白露后特有的一种自然现象。此时，天气转凉，白天尚热，不过太阳一下山，气温很快就会下降，到了夜里，空气中的水汽遇冷凝结成小水珠，密集地附着在树木的叶子和花草上，经次日清晨阳光照射，显得晶莹剔透，故得“白露”美名。

　　进入白露后，气温迅速下降，可谓“白露秋风夜，一夜凉一夜”。在我国北方，白露后降水会明显减少，秋高气爽的好天气让人感觉十分舒适。

　　虽然眼下天气还比较热，但白露之后，洛阳离气象学意义上的秋天就不远了。昨日，市气象局发布未来一周天气预报：周前期洛阳天气晴好，气温仍保持在30℃以上，周后期受高空低槽东移影响，洛阳将迎来降水天气过程，气温下降明显，应了“一场秋雨一场寒”这句话。

　　7日(周一)：多云到晴天，局地有阵雨或雷阵雨，偏西风转偏北风2级到3级，气温20℃到34℃。

　　8日(周二)：晴天间多云，偏东风2级到3级，气温21℃到33℃。

　　9日(周三)：晴天到多云，气温21℃到33℃。

　　10日(周四)：多云到阴天，局部地区转阵雨或雷阵雨，偏东风3级，气温21℃到31℃。

　　11日(周五)：多云，偏北风3级到4级左右，气温19℃到30℃。

　　12日(周六)：多云转阴天，部分地区有小雨，气温19℃到25℃。

　　13日(周日)：多云间晴天，气温18℃到28℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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