“99公益日”里，请您为孩子们献出一份爱心吧

7日至9日，是“99公益日”的三天活动时间，在这期间，如果您每次捐赠不低于1元，可以每天获得总额最高为999元的配捐，将爱心更加放大。记者从市红十字会和市民政局了解到，今年有不少关于帮助儿童的捐款项目。如果您愿意献出爱心，欢迎一起加入。

7日至9日，是“99公益日”的三天活动时间，在这期间，如果您每次捐赠不低于1元，可以每天获得总额最高为999元的配捐，将爱心更加放大。记者从市红十字会和市民政局了解到，今年有不少关于帮助儿童的捐款项目。如果您愿意献出爱心，欢迎一起加入。

据介绍，“99公益日”活动是腾讯公益联合全国数百家公益组织共同发起的全民公益活动，旨在激活全社会正能量，以实际行动助力脱贫攻坚。具体是在9月7日至9日三天时间内，各公募基金会、社会组织通过腾讯公益平台注册认证上线公益项目，并号召广大爱心企事业单位及公众一起筹款。

目前，由市红十字会发起的“擦亮心灵之窗”活动已上线，这是省红十字基金会联合腾讯公益平台开展的关爱少年儿童眼健康行动“彩虹视界2020”项目的子计划，旨在帮助帮助近视、弱视和视觉障碍儿童。“擦亮心灵之窗”项目所募集的资金将全部用于我市辖区内贫困弱视、低视力儿童救助。

市馨悦社会工作服务中心发起的“关爱困境儿童的成长”，旨在关心关注困境儿童，例如给他们提供专业心理治疗，改善困境儿童生活质量，组织困境儿童走进城市、开阔眼界，以及定期开展困境儿童监护人培训，提高监护人的监护能力等。

大家可以在9月7日9:00至9月9日24点三天时间内(其他时间段可正常捐赠，但无配捐)，用手机扫描下方二维码，进入腾讯公益项目“擦亮心灵之窗”或者“关爱困境儿童的成长”，每捐1元及以上就有机会获得腾讯配捐，每天每人最高可获配总额999元，三天最高获配3×999元。

另外，如果您在捐款后及时将链接分享到朋友圈、微信群，还可以邀请好友集小红花，让随机配捐翻倍，这意味着您的爱心会被放大，帮助更多的孩子。（洛报融媒记者 李砺瑾 通讯员 李战功 陶军）