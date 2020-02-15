洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一社区启动21天“光盘”打卡挑战赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-06 21:48

　　“养成一个好习惯需要21天时间，我们想通过这个活动让大家养成勤俭节约的好习惯。”5日，洛阳市涧西区武汉路办事处武汉路社区开展的21天“光盘”打卡挑战赛活动正式启动。该社区将通过此种方式，鼓励辖区1.6万余名居民以实际行动抵制“舌尖上的浪费”。

　　据悉，此次活动的主题为“参与光盘行动，我节约我快乐”，活动将持续至9月30日。参与活动的居民可通过微信朋友圈打卡的方式，连续21天晒出每天的“光盘”图片，并配上此次活动的文字内容，完成线上打卡。

　　武汉路社区有关负责人表示，参与活动的居民可凭连续21天打卡记录，到社区党群服务中心登记，参与评奖。社区将评出优秀奖20名、参与奖若干名，并发放相应的奖品。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 彭梦蝶 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·掌握科学洗手法，可有效预防传染病
  • ·病后变成“老小孩”都是情绪惹的祸
  • ·做了白内障手术，视力为啥下降
    		•
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
    自制鸡蛋卷 营养又美味
        煮鸡蛋、茶鸡蛋、荷包蛋……这样的鸡蛋吃腻了，美味的鸡蛋灌饼在家也不好仿制，那就来个鸡蛋的创意做法——...
  • ·开车五公里 排队十分钟 就为这张鸡蛋灌饼
  • ·学会美拍小技巧 雨天也想往外跑
  • ·找路、找泉眼、找野果……本是慕名来野游 游罢心归净池沟
    		•
    		 
    新闻排行
  • “2020年上半年城市GDP百强榜”出炉 ...
  • 相约千年古都 共赏中秋月圆！2020年中...
  • 洛阳在中心城区着力打造一批“城市绿...
  • 走过二十九载 央视中秋晚会相约洛阳
  • 洛阳市妇女第十四次代表大会召开 李亚...
  • 洛阳市农村乱占耕地建房问题整治工作...
  • 张菊：大夫说她是百岁的年龄六七十岁...
  • 洛阳部分市领导参加城市清洁集中行动
  • 全民参与，洛阳掀起城市清洁行动新高潮
  • 洛阳老城区：凝聚青春力量 共创文明城市
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月3日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳湛蓝天空点缀“棉...
    洛阳增加和亮化体育场...
    洛浦公园沿乐道建起多...
    【高清图集】洛阳首条...
    精彩热帖

    秋高气爽天真蓝

    花之梦

    开元湖公园夜景

    徒步穿越箭眼山
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605