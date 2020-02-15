洛阳一社区启动21天“光盘”打卡挑战赛

“养成一个好习惯需要21天时间，我们想通过这个活动让大家养成勤俭节约的好习惯。”5日，洛阳市涧西区武汉路办事处武汉路社区开展的21天“光盘”打卡挑战赛活动正式启动。该社区将通过此种方式，鼓励辖区1.6万余名居民以实际行动抵制“舌尖上的浪费”。

“养成一个好习惯需要21天时间，我们想通过这个活动让大家养成勤俭节约的好习惯。”5日，洛阳市涧西区武汉路办事处武汉路社区开展的21天“光盘”打卡挑战赛活动正式启动。该社区将通过此种方式，鼓励辖区1.6万余名居民以实际行动抵制“舌尖上的浪费”。

据悉，此次活动的主题为“参与光盘行动，我节约我快乐”，活动将持续至9月30日。参与活动的居民可通过微信朋友圈打卡的方式，连续21天晒出每天的“光盘”图片，并配上此次活动的文字内容，完成线上打卡。

武汉路社区有关负责人表示，参与活动的居民可凭连续21天打卡记录，到社区党群服务中心登记，参与评奖。社区将评出优秀奖20名、参与奖若干名，并发放相应的奖品。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 彭梦蝶 文/图）